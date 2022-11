Wizjonerka Aida apeluje do Polaków. Chodzi o przemoc w rodzinie

Kim jest wróżka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz to znana w naszym kraju wizjonerka o ormiańskich korzeniach. Jest Gruzinką, jednak na stałe mieszka w Polsce. Jak sama twierdzi, swoje zdolności do przepowiadania przyszłości odziedziczyła po babci - w co drugim pokoleniu rodziny Kosojan-Przybysz rodzi się z tym darem najstarsza córka. Wizjonerka niejednokrotnie podkreślała, że nie określa się mianem wróżki, nie chce zbytniego rozgłosu. Ma nadzieję, że jej przesłania będą trafiały to jak największej liczby odbiorców - i dlatego też regularnie dzieli się nimi w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją tysiące obserwatorów.

Przesłanie wróżki Aidy na 19 listopada

Szczególnym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem wśród internautów cieszą się przesłania wróżki Aidy na konkretny dzień. 19 listopada opublikowała nowy post, w którym wraca się do Polaków w niezwykle ważne sprawie - chodzi o Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, który dziś obchodzimy.

Wizjonerka wspomniała o swoim dzieciństwie podkreślając, że dawne metody wychowawcze były karygodne.

Pamiętam czasy ze swojego dzieciństwa, kiedy podniesienie ręki na dziecko było normą, a słowo KARA budziło ogromny lęk. Niejedno dziecko wracając ze szkoły miało niepewność co danego dnia będzie się działo za zamkniętymi drzwiami jego domu. napisała wizjonerka na Instagramie

Aida Kosojan-Przybysz apeluje do Polaków, a przede wszystkim do rodziców o to, aby nie stosowali przemocy wobec dzieci. Zdaniem wizjonerki jest to niedopuszczalne i może tragicznie odbić się na psychice młodego człowieka w przyszłości.

Zanim podniesiesz rękę, głos, wspomnij jak się czułeś/czułaś gdy przemoc była używana wobec ciebie, gdy byłeś mały/ mała? Nie tylko uderzenie boli, słowa też ranią i prześladują nas przez całe życie. Popatrz na świat oczami bezbronnego dziecka. apeluje wizjonerka

Jak widać, wróżka Aida swoje zasięgi chce wykorzystać do przekazania według niej ważnych kwestii, nie tylko dotyczących przyszłości, ale również problemów, o których mało się mówi. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze przesłanie trafi do dużej liczby internautów.