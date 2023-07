Spis treści: 01 Nagły apel Aidy do Polaków. Lepiej go nie lekceważyć

02 Internauci poruszeni wpisem Aidy

Aida Kosojan-Przybysz to urodzona w Gruzji Ormianka. Jasnowidzka przyjechała do Polski w latach 90. i została tu na stałe. Na przestrzeni lat zaskarbiła sobie sympatię Polaków, z którymi chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoimi wizjami, przemyśleniami i przesłaniami.

Z jej sugestii korzysta wiele osób, a niektórzy starają się wcielać jej rady w życie. Obecnie obserwuje ją ponad 53 tys. osób.

Zobacz też: Ten tydzień nie należy do najłatwiejszych. Wróżka Anne: tylko nie panikuj

Reklama

Nagły apel Aidy do Polaków. Lepiej go nie lekceważyć

Instagram Post Rozwiń

Spore zainteresowanie wzbudziło najnowsze przesłanie jasnowidzki. Aida rozpoczęła wpis od pytania:

- Zastanów się, za kim lub za czym w życiu idziesz? Co albo kto jest twoją inspiracją? Czy twoje działania są z wyboru, z konieczności, a może są ucieczką? Ponownie zadaj sobie pytanie, do kogo biegniesz lub od kogo uciekasz - napisała Aida.

- Dzisiaj dzień pytań do siebie i porządków w trójkącie mocy, który jest harmonią i wewnętrzną równowagą. Harmonia pomiędzy twoją duszą, rozumiem i ciałem. Żyć w harmonii ze sobą i światem jest sensem, źródłem miłości i trudną sztuką życia, której się uczymy od urodzenia do zamknięcia za sobą drzwi. Zadając sobie pytania, odpowiadaj na głos. Słuchaj swojego ciała.

Czuj, jak reagujesz, nie bój się odpowiedzi, które usłyszysz - przyznała wizjonerka, po czym dodała:

- Prawda jest po to, by wiedzieć, na którym odcinku życia brakuje ci kolorów, bo to ty temperujesz kredki i ty tworzysz obrazy swojego życia - podsumowała Aida.

Zobacz też:

Gorący apel Aidy do Polaków. Jej słowa rzucają nowe światło na nadchodzące dni

Trzy znaki zodiaku powinny mieć się na baczności

Internauci poruszeni wpisem Aidy

Nowy wpis poruszył internautów. Posypały się liczne komentarze.

"Bardzo trudno jest stwierdzić, czy tu gdzie teraz jestem, w pełni ze świadomej decyzji z mojego wyboru. Częściej czuję, że chciałabym uciec ... Ale dokąd... Do kogo... Wiem, że takie zakręty to norma w życiu każdego człowieka, ale jak wrócić bądź jak stworzyć harmonię i wewnętrzna równowagę. Jak na nowo stworzyć siebie",

"Bardzo głęboko dotyka, porusza i wzrusza. Piękne, bo uświadamia",

"Pięknie napisane, zresztą jak zawsze",

"Piękny przekaz. Tak ciężko namalować ten obraz w zgodzie z duszą, rozumem i ciałem. A strach przed usłyszeniem tej najprawdziwszej prawdy jest ogromny"

- pisali internauci pod wpisem Aidy.

***