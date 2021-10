Włos owinięty wokół palca dziecka. Matka ostrzega innych rodziców

Młoda mama za pośrednictwem TikToka postanowiła podzielić się z innymi użytkownikami, jak ważne jest sprawdzanie palców u rąk i nóg dziecka. Opowiedziała, co ją dokładnie spotkało. Nagranie zostało obejrzane ponad pięć milionów razy.

Kobieta wyznała, że jej dziecko nie przestawało płakać i przez całą noc nie mogła znaleźć przyczyny. Dopiero na następny dzień odkryła, że wokół palca u stopy maluszka owinęło się kilka włosów, co doprowadziło do opuchlizny i zaczerwienienia.



TikTok

Owinięte włosy wokół palców małych dzieci wbrew pozorom mogą być niebezpieczne. Dochodzi wtedy do odcięcia dopływu krwi. W najcięższych przypadkach może to grozić amputacją.



W związku z tym, gdy dziecko płacze z niewyjaśnionych przyczyn, warto sprawdzić, czy nie jest to spowodowane owiniętymi włosami wokół palca.

Reklama

Czytaj więcej:



Sharon Stone wypowiedziała się o sytuacji osób LGBT+ w Polsce. Nie przebierała w słowach



FPFF w Gdyni: Lista zwycięzców i emocjonująca przemowa Agnieszki Holland



Angela Merkel posługiwała się szyfrem. Wystarczy wejść do garderoby



Zobacz także: