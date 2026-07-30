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Włoski sekret długowieczności. Stulatkowie stosują zasadę 11 godzin

InteriaKobieta Redakcja

Długowieczność od dawna fascynuje badaczy na całym świecie. Szukając recepty na długie i zdrowe życie, naukowcy szczegółowo analizują niemal każdy element codzienności osób dożywających setki. Pod lupę brana jest zarówno dieta, czynniki genetyczne, jak i klimat. Wnioski z badań przeprowadzonych na słonecznej Sardynii pokazują, że osoby dożywające sędziwego wieku przeznaczają 11 godzin tygodniowo na jedną, konkretną czynność.

Starsze osoby grają w bule na uliczce przy morzu, w otoczeniu kamiennych budynków i bugenwilli na Sardynii.
Włoski przepis na długowieczność to nie tylko dieta123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Co mogą nam powiedzieć stulatkowie z Sardynii?
  2. Zasada 11 godzin tygodniowo
  3. Cechy osobowości sprzyjające długowieczności

Co mogą nam powiedzieć stulatkowie z Sardynii?

Sardynia to jedna z tzw. niebieskich stref (ang. blue zones), czyli obszarów o wyjątkowo wysokim odsetku stulatków, cieszących się zdrowiem fizycznym i psychicznym. Badacze z Uniwersytetu w Cagliari postanowili sprawdzić, co tak naprawdę wyróżnia długowiecznych mieszkańców włoskiej wyspy. W celu uzyskania jak najbardziej miarodajnych wyników porównali grupę seniorów z Sardynii z ich rówieśnikami mieszkającymi w sąsiednich obszarach.

Skąd takie podejście metodologiczne? Obie grupy żyły w zbliżonych warunkach ekonomicznych, klimatycznych i miały porównywalny dostęp do opieki medycznej. Analiza miała położyć nacisk na różnice psychologiczne oraz behawioralne, odpowiedzialne za utrzymanie dobrej kondycji w podeszłym wieku.

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Zasada 11 godzin tygodniowo

Głównym wnioskiem płynącym z badania 125 seniorów w wieku od 71 do 101 lat była duża różnica w sposobie spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy strefy długowieczności poświęcali około 11,3 godzin tygodniowo na hobby oraz zajęcia angażujące umysł. Z kolei seniorzy z grupy kontrolnej przeznaczali na pasje jedynie 6,8 godzin w tygodniu.

Nie chodzi o skomplikowane zajęcia, wymagające np. dużych nakładów finansowych. Badane osoby oddawały się prostym, ale angażującym aktywnościom. Najpopularniejsze okazały się ogrodnictwo, czytanie, rozwiązywanie zagadek oraz rękodzieło. Pasja realizowana przez około 1,5 godziny dziennie działa jak naturalna tarcza chroniąca układ nerwowy przed starzeniem, stymulując mózg i redukując poziom stanów zapalnych wywołanych stresem.

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Cechy osobowości sprzyjające długowieczności

Okazuje się, że aktywność intelektualna i oddawanie się swoim zainteresowaniom idą w parze z konkretnym nastawieniem do świata. Badanie wykazało, że stulatkowie z Sardynii wyróżniają się wysoką otwartością na doświadczenia. Mimo podeszłego wieku zachowują ciekawość świata i nie boją się podejmować nowych wyzwań, dopasowanych do ich kondycji i możliwości.

Grupa osób siedzących na krawędzi okrągłego klombu z roślinami i ozdobnymi rzeźbami ptaków w centrum miejskiego placu, otoczona zielenią i zabudowaniami z jasnymi fasadami oraz czerwonymi dachami.
Budowa i utrzymywanie więzi społecznych to jeden z czynników sprzyjających długowieczności123RF/PICSEL

Większość z nich cechuje się także wysoką ugodowością, życzliwością i wykształconą zdolnością radzenia sobie ze stresem. Zamiast rozpamiętywać trudności, skupiają się na pielęgnowaniu spokoju duchowego i budowaniu więzi społecznych.

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