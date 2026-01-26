Wnętrzarski symbol chaosu i bałaganu. Dlatego łazienka wygląda staromodnie

Pewnie wielu z nas może pamiętać czasy, kiedy puszyste dywaniki były obowiązkowym elementem wyposażenia łazienki. Miękkie, puchate, często w krzykliwych kolorach albo z fantazyjnym wzorem. Dziś coraz częściej budzą jedno skojarzenie - łazienki rodem z lat 90. Choć niektórzy nadal podkreślają ich praktyczne zastosowanie, stanowią detal, który wizualnie postarza wnętrze.

Biała toaleta z ozdobną nakładką, dywaniki łazienkowe z geometrycznym wzorem, dwie duże, zielone rośliny doniczkowe w wiklinowych osłonkach, drewniana podłoga i jasne zasłony w stylowym wnętrzu.
Czego pozbyć się z łazienki, by wnętrze było estetyczne i funkcjonalne?canva66352123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Miały łączyć styl i funkcjonalność
  2. Dywaniki łazienkowe odchodzą do lamusa?
  3. Gadżet, który z higieną jest na bakier. Utrudnia czyszczenie łazienki
  4. Jakie elementy w łazience sprawiają, że wnętrze wygląda staro?

Miały łączyć styl i funkcjonalność

Dywaniki leżące na łazienkowej podłodzie i klapie od muszli klozetowej kojarzone są z estetyką sprzed kilku dekad. Wnętrza były wtedy przeładowane dodatkami, a funkcjonalność często przegrywała walkę z rzekomą dekoracyjnością. Co prawda trzeba przyznać, że umieszczanie ich w łazienkach było tłumaczone zabezpieczeniem stóp przed zimnem po kąpieli oraz zapobieganiem ślizganiu się na mokrej powierzchni. Mimo to z nagromadzeniem tego typu gadżetów łatwo było przesadzić. Tym bardziej że obecność materiałowych osłonek na samym sedesie trudno uzasadnić względami praktycznymi.

Grube tekstylia na podłodze, zwłaszcza w małych łazienkach, sprawiają, że pomieszczenie wygląda ciężko, chaotycznie i staromodnie. Zamiast podkreślać aranżację, odciągają uwagę od płytek, armatury czy nowoczesnych elementów łazienkowej ceramiki.

Dywaniki łazienkowe odchodzą do lamusa?

Wiele z nich ma formę, kolorystykę i fakturę, które nie pasują do współczesnych trendów wnętrzarskich. Można zaryzykować stwierdzenie, że stoją w całkowitej opozycji do prostoty, minimalizmu, spójnej palety barw i praktycznego podejścia do aranżacji mieszkania. Umieszczenia puchatych dywaników czy chodników daje jeden efekt - łazienka zaczyna wyglądać staro.

We współczesnych wnętrzach królują raczej naturalne materiały, gładkie powierzchnie i ograniczona liczba dodatków. Dywaniki nie wpisują się w ten kierunek, bo są elementem, który rzadko bywa estetycznie dopracowany. Niejednokrotnie jest zakupem zupełnie przypadkowym, bez przemyślenia tego, czy będzie pasować do reszty wyposażenia.

Moda zresztą zmierza aktualnie nie tylko w stronę samej estetyki, ale też higieny i łatwości sprzątania. Wszystko, co leży luzem na podłodze, zaburza te dążenia.

Gadżet, który z higieną jest na bakier. Utrudnia czyszczenie łazienki

Oto jeden z głównych powodów, przez który projektanci coraz częściej odradzają umieszczanie dywaników w łazience. Grube materiały chłoną wilgoć jak gąbka, długo schną i stają się idealnym środowiskiem dla bakterii, grzybów i pleśni. Nawet częste pranie nie zawsze rozwiązuje problem. W łazience panuje wysoka wilgotność, dochodzi także do częstych zmian temperatury. Tekstylia na podłodze i toalecie szybko tracą świeżość. Mogą być też źródłem nieprzyjemnego zapachu, którego trudno się pozbyć.

Jakie elementy w łazience sprawiają, że wnętrze wygląda staro?

Łazienka z jasnobrązowymi ścianami, kolorową prysznicową zasłoną w niebiesko-zielone pasy, białymi meblami, umywalką i ręcznikiem na wieszaku obok okna.
"Kultowe" dywaniki nie są jedynym błędem w urządzaniu łazienkiIriana Shiyan123RF/PICSEL

Dywaniki to tylko jeden z wielu detali, które mogą postarzać łazienkę i sprawiać, że wnętrze wygląda jak sprzed 20-30 lat. Podobny efekt dają ciężkie zasłonki prysznicowe z wzorami, plastikowe dozowniki, mocno kontrastowe fugi i nadmiar dekoracji na półkach. Znajdujemy się w pomieszczeniu, któremu służy minimalizm. Zbyt wiele kolorów i faktur w jednym miejscu sprawia, że wnętrze prezentuje się chaotycznie, niezbyt porządnie i staroświecko.

