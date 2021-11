Przepowiednia wnuczki Józefa Stalina

Po czym rozpoznać płeć dziecka? Najciekawsze nietypowe sposoby! Ludzkość od zawsze fascynowały przepowiednie, niezależnie od tego, czy w nie wierzą, czy też nie. Nie brakuje upiornych wizji, w których ludzkość czeka tylko zagłada. Prym wiodą tutaj słowa najsłynniejszego jasnowidza - Nostradamusa.

Głośno jest też o słowach Baby Wangi, a w samej Polsce - Krzysztofa Jackowskiego. Jest również sporo jasnowidzów, którzy sławą nie dorównują tym największym, ale także mają miejsce w sporej ilości przepowiedni.



Jedną z takich osób jest wnuczka Józefa Stalina - córka Swietłany Alliłujewej. Córka Stalina, Swietłana, przyszła na świat w 1966 roku i gdy była już dorosła uciekła z ZSRR do USA. Potępiła działania polityczne ojca i wyszła za amerykańskiego architekta. Z tego związku na świat przyszła Olga Peters, która później zmieniła imię na Chrese Evans.



Wnuczka dyktatora długo żyła w przekonaniu o tym, że jej dziadek jest jednym ze zwycięzców II wojny światowej, ale gdy dowiedziała się prawdy od matki, odcięła się zupełnie od dziadka i jego historii.





Kiedy rozpocznie się III wojna światowa?

Olga, a raczej Chrese zachorowała w 2016 roku na nowotwór piersi. Od tamtego momentu kobieta utrzymuje, że ma dar jasnowidzenia.



Ponoć wówczas w snach zaczęła widzieć mapy, gdzie palec wskazuje miejsce, w którym dojdzie do katastrofy. Ponoć przewidziała ona katastrofy naturalne w Meksyku i na Bali. Najsłynniejszą przepowiednią Evans jest jednak ta, dotycząca wybuchu III wojny światowej.



To sam nieżyjący już dziadek miał jej wyjawić, kiedy to nastąpi. Według słów Evans III wojna światowa rozpocznie się w chwili, gdy dojdzie do zniszczenia daczy jej dziadka. Znajduje się ona w Kuncewie nad brzegiem rzeki Moskwa. To właśnie w tym miejscu zmarł Józef Stalin.



Zdjęcie Churchill, Roosevelt, Stalin na Konferencji Jałtańskiej / East News

