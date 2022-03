Z zawodu był aptekarzem, ale w historii zapisał się jako wybitny astrolog i mistyk. Nostradamus, a właściwie Michel de Nostredame, to XVI-wieczny autor głośnych proroctw w formie rymowanych czterowierszy.

Niektórzy twierdzą, że zapisane przed wiekami przepowiednie wciąż się spełniają. Zmarły niemal 500 lat temu wizjoner miał przewidzieć m.in. trwającą inwazję Rosji na Ukrainę. A także jej konsekwencje dla Polski.

Zobacz również: Mały jasnowidz z Rosji. Co zobaczył 10-letni Sławik Kraszeninnikow?

Reklama

W ostatnich dniach wielu wraca do publikacji "Nostradamus. Kiedy wybuchnie III wojna światowa", której autor w 2009 roku przypomniał i zinterpretował słowa wieszcza.

Instagram Post

Przepowiednia Nostradamusa o Polakach w Ukrainie

Na prośbę Galicjan Polacy wejdą za zgodą, Nad Dnieprem na przedpolach Kijowa straszliwa klęska, Uciekającemu niedźwiedziowi zostaną wybite kły i przycięte pazury, Atlantydzi grożą, Smok i Wyspy się cieszą

- miał zapowiedzieć Nostradamus.

Według interpretatora Polacy mają wkroczyć m.in. do Lwowa z poparciem Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej. Ma być to na rękę Chinom i Japonii, które ponoć planują zaatakowanie Rosji.

Zobacz również: Ostatnia przepowiednia rosyjskiego jasnowidza. Tak miała się spełnić

Co się wydarzy przed wybuchem III wojny światowej?

Za przyczyną Polaków Scytia przyjęta, Słaba unia i słaby sojusz się zgodziły, W kryzysie biedna Scytia podnóżkiem dla polskiego generała i Dyktatora

- brzmiał kolejny czterowiersz.

Instagram Post

"Przed III wojną światową Polska będzie pod władzą Generała Dyktatora, który przejmie władzę i to on wprowadzi Ukrainę do upadającej Unii Europejskiej i sojuszu NATO" – ocenił autor publikacji.

Warto jednak pamiętać, że Nostradamusowi przypisywano najróżniejsze przepowiednie. Nie wszystkich był autorem i na szczęście nie każda się spełniła. Napięta sytuacja geopolityczna sprawia jednak, że tego typu zapowiedzi trafiają na podatny grunt.

Zobacz również: Objawienia polskiej stygmatyczki. Co zobaczyła Jadwiga Bartel?