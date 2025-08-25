Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie umiarkowane, na północy wzrastające do dużego, tam również mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 16 st. C na północnym wschodzie i Podhalu do 21 st. C na południu Polski - wskazują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie okresami wzrastające do dużego i tam miejscami opady deszczu, lokalnie również burze. Na północnym wschodzie suma opadów do 10 mm, na Pomorzu Wschodnim do 15 mm. Miejscami mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów - informuje IMGW.

We wtorek, ponownie najwięcej chmur na północy i nadal możliwe tam opady deszczu i burze. Na termometrach ok. 17 st. C na północy, 21 st. C w centrum, najcieplej na południu, ok. 24 st. C.

Do Polski wrócą upały

Od środy temperatura zacznie rosnąć, bowiem na południu termometry wskażą 26 st. C. Upalnie zrobi się jednak następnego dnia, czyli w czwartek. Jak wskazuje serwis TwojaPogoda.pl - niemal w całym kraju będzie powyżej 30 st. C. Mogą się jednak pojawić przelotne opady deszczu i burze.

W piątek na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna od 21 st. C nad morzem, ok. 28 st. C na zachodzie i północy, do 35 st. C w centrum i na południu.

Sobota również powinna być bardzo ciepła, ponieważ w wielu regionach Polski będzie ok. 30 st. C. Niższe wartości tylko na zachodzie, tam ok. 24 st. C. W niedzielę skwar odpuści - informuje TwojaPogoda.pl. Należy spodziewać się ok. 20 st. C nad morzem, ok. 23 st. C w centralnej Polsce, ok. 26 st. C na południowym wschodzie.

Niewykluczone, że upalnie zrobi się jeszcze w dniach 5-7 września, ale nie jest to jeszcze przesądzone - dodaje TwojaPogoda.pl.

