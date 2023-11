Wreszcie sypnie śniegiem. I to zaraz

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Dla jednych to fantastyczna wiadomość, dla innych przykra, coroczna powtarzalność. Jedno jest niemal pewne – w nocy z czwartku na piątek w kilku województwach w Polsce sypnie śniegiem. Czyżby to już najwyższy czas na wyciągnięcie sanek z zakamarków piwnicy? Wszystko na to wskazuje, że tak.

Zdjęcie W piątek w trzech województwach w Polsce spodziewane są opady śniegu / 123RF/PICSEL