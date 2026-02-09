Luty - miesiąc obrotowych drzwi

Aida Kosojan-Przybysz zdradziła swoim obserwatorom w serwisie Instagram (a jest ich tam niemała grupa, bo aż 99 tysięcy), że luty jest dla jej rodziny szczególnym miesiącem.

"W lutym urodził się mój dziadek, tego samego dnia wiele lat później urodziła się moja córka Alicja, w lutym urodził się mój tata, w lutym urodził się i odszedł mój brat, w lutym zaszłam w ciążę z Margo. To jest taki miesiąc obrotowych drzwi dla mojej rodziny".

Wróżka Aida nie pierwszy raz posłużyła się metaforą obrotowych drzwi. W ten sposób nazwała też 2025 rok. Wówczas mówiła, że będzie to rok powrotów. Odnawiania starych znajomości, redefiniowania związków i relacji biznesowych.

Tym razem jednak Aida Kosojan-Przybysz użyła określenia "miesiąc obrotowych drzwi' odnosząc się do lutego, jako czasu, w którym wielu członków jej rodziny pojawiło się na świecie, ale też z niego odeszło. Wróżka Aida jasno daje do zrozumienia, że "miesiącem obrotowych drzwi" nie zawsze jest luty. W jednych rodzinach może być to marzec, w innych wrzesień. Dlatego instagramowa wizjonerka pyta swoich fanów, który z 12 miesięcy, jest tym szczególnym w historii ich rodziny.

Wróżka Aida szczególnie celebruje 9 lutego

Aida Kosojan-Przybysz w wideo opublikowanym 8 lutego 2026 roku zdradziła również, że 9 lutego jej rodzina świętuje w sposób szczególny. Celebrują wówczas urodziny jej ojca, mimo że mężczyzna od wielu lat nie żyje. Wróżka Aida wytłumaczyła powód, dla którego zdecydowali się obchodzić urodziny zmarłego:

“Tak, celebrować, bo to był bardzo dobry dzień. Piękny dzień, kiedy na drzewie genealogicznym mojej rodziny pojawił się mały owoc, mały Lovik, mały chłopiec. Do tej pory kochamy i pamiętamy”.

Czy w twojej rodzinie też jest czas, który moglibyście nazwać "miesiącem obrotowych drzwi?"

