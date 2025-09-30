Wróżka Aida o trójkącie mocy

Wróżka Aida była niedawno gościnią podcastu "Bliskoznaczni" prowadzonego przez Katarzynę Nosowską i jej syna Mikołaja Krajewskiego. Piosenkarka, która wystąpiła tym razem w roli prowadzącej, zadała Aidzie Kosojan-Przybysz pytanie o szczęście w miłości, na co popularna wizjonerka odpowiedziała:

Ja zawsze mówię o takim trójkącie mocy: dusza, rozum i ciało. Jeżeli są w harmonii, to człowiek jest naprawdę szczęśliwy.

Po czym przytoczyła historię jednego ze swoich klientów, który jako jedyny w jego grupie znajomych był z tą samą kobietą od ponad 30 lat. Zdaniem wróżki Aidy jego szczęście związku wynika z równowagi pomiędzy trzema wspomnianymi przez nią wcześniej elementami oraz ze szczerości. Aida Kosojan-Przybysz przytacza jego słowa:

"Wracam do domu, zdejmuję buty i jestem tym samym, którym byłem trzydzieści parę lat temu, bo ona [żona - przyp. red.] widzi mnie tym samym człowiekiem".

Po czym definiuje kolejny element udanego związku:

"Przede wszystkim powiem bardzo ciekawą rzecz: szczęśliwy człowiek ten, który nie udaje. I on przed nią nigdy nie udaje".

Wróżka Aida o pleśni, która niszczy związki

Katarzyna Nosowska zapytała także Aidę Kosojan-Przybysz o jej diagnozę rozpadu tak wielu związków. Prowadząca porównała rozstania do wymiany zepsutego sprzętu, który kiedyś naprawiano, a dziś jest po prostu wyrzucany. Wróżka Aida zwróciła uwagę, że wiele osób myli miłość z fascynacją:

"Czasami myli się miłość i nie-miłość. Myli się miłość z fascynacją, z zachwytem fizycznym, bo ktoś tak nam się spodobał fizycznie, jak obraz. A potem - to takie nieładne porównanie będzie - przyniesiesz i nie masz go gdzie powiesić, albo nie pasuje do twojego życia ten obraz. Jest bardzo piękny, można go podziwiać na wystawach, ale on jest do podziwiania, a nie do życia".

Aida Kosojan-Przybysz dodała też, że w jej opinii przyczyną rozpadu wielu związków jest wewnętrzna pleśń:

Ja uważam, że wiele związków rozpada się z powodu milczenia. Z zatrzymania w sobie jakiegoś urazu. Ja uważam, że taki mały żal potrafi obrócić się w pleśń, która potem od środka zeżre tę relację.

