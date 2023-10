Wróżka przepowiedziała jej śmierć. Następnego dnia kobieta nie żyła

Życie i styl

Młodą kobietę w centrum miasta zaczepiła wróżka, która chciała przepowiedzieć jej przyszłość. “Zostało ci zaledwie kilka dni życia” powiedziała jasnowidząca. Następnego dnia młoda dwudziestosiedmiolatka zmarła w szpitalu. We krwi kobiety wykryto znaczne stężenie toksycznych substancji. Policja oczekuje na wyniki badań kryminalistycznych, by potwierdzić czy doszło do morderstwa.

