Na instagramowym profilu Uniwersytetu w Cambridge pojawił się post, w którym dr Olivia Remes, badaczka zdrowia psychicznego na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu i Murray Edwards College w Cambridge skupiła się na zjawisku "złotej godziny" i produktywności każdego z nas. Remes od lat zajmuje się tym tematem i dzieli się praktycznymi wskazówkami, dotyczącymi bardziej efektywnej pracy - omawia wady wielozadaniowości, znaczenie odpuszczenia stwierdzenia "powinienem" i sposoby na powstrzymanie się od negatywnego etykietowania siebie.

W najnowszym poście Olivia Remes w prostych słowach przybliżyła obserwatorom te trzy zjawiska.

Wskazano najlepszy moment w ciągu dnia. Ekspertka nazywa go "złotą godziną"

Olivia Remes zaczęła od wytłumaczenia, czym tak naprawdę jest "złota godzina" i dlaczego jest aż tak istotna.

- "Najbardziej produktywni ludzie stosują "zasadę złotej godziny". Oto, czym ona jest i jak możemy wykorzystać ją do zwiększenia produktywności. Witam, nazywam się dr Olivia Remes. Jestem badaczem zdrowia psychicznego na Uniwersytecie w Cambridge. Dziś mam dla ciebie strategie, które pomogą ci zwiększyć motywację. Pierwsza strategia polega na zastosowaniu "zasady złotej godziny". Złota godzina to pierwsza godzina dnia, zaraz po przebudzeniu, która ma kluczowe znaczenie dla przygotowania cię na cały dzień. Ona naprawdę może zadecydować o powodzeniu dnia! Dlatego ważne jest, aby w tym czasie, podczas tych pierwszych 60 minut, skupiać się na zadaniach o wysokim priorytecie, na ważnych projektach i pozbyć się wszystkiego, co może rozpraszać, telefonu, mediów społecznościowych, dostępu do maila" - wyjaśniła.

Dlaczego "złota godzina" działa? Remes wyjaśniła, że strategia działa, ponieważ poziom dopaminy, który jest powiązany z motywacją, jest najwyższy rano. Poza tym jesteśmy wtedy najszczęśliwsi i najbardziej usatysfakcjonowani. Warto wykorzystać te pozytywne emocje i dobre poczucie motywacji, które zawdzięczamy wysokiej dopaminie. To właśnie teraz powinniśmy zająć się najważniejszymi zadaniami.

- "Następną strategią jest zaprzestanie wielozadaniowości. Właściwie nie potrafimy wykonywać wielu zadań jednocześnie. Nasz mózg nie jest do tego zdolny. Może skupić się tylko na jednej rzeczy naraz. Kiedy myślisz, że wykonujesz wiele zadań jednocześnie, w rzeczywistości zmieniasz te zadania i bardzo szybko przechodzisz z jednej czynności do drugiej. Ale im częściej to robisz, tym bardziej na dłuższą metę może to zaszkodzić twojej produktywności. To dlatego, że zmiana zadań ma negatywny wpływ na korę przedczołową, która jest częścią mózgu, odpowiedzialną za podejmowanie decyzji, planowanie, a także odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o samokontrolę i uwagę. Jeśli więc chcesz zwiększyć swoją produktywność i jednocześnie robić to, co jest pożyteczne dla twojego mózgu, skup się tylko na jednej rzeczy naraz" - wyjaśniła badaczka.

Najbardziej produktywni ludzie stosują "zasadę złotej godziny" 123RF/PICSEL

Jak walczyć z poczuciem winy w pracy? Ekspertka wyjaśnia

Ostatnia badana przez Remes strategia jest według niej przeznaczona dla każdego, kto czuje się przytłoczony pracą i zaległościami.

- "Być może przegapiłeś jeden lub dwa terminy i czujesz, że utknąłeś w miejscu. Nie wiesz, co dalej robić. W chwilach wahania po prostu zacznij tam, gdzie jesteś teraz. Odpuść sobie stwierdzenie "powinienem", "powinienem był zacząć pracę nad tym raportem wcześniej". Odpuść sobie etykietowanie, etykiety typu "Jestem leniwy", "Nie jestem wystarczająco dobry". Problem z etykietami jest taki, że kiedy sami je tworzymy, mamy wówczas tendencję do dopasowywania się do tych etykiet. To może nas zatrzymać w miejscu" - powiedziała.

Aby walczyć z tym zjawiskiem, powinniśmy usunąć "samooznakowanie" i stwierdzenie "powinienem" oraz poczucie winy, a zamiast tego być "tu i teraz" i zrobić pierwszy krok do przodu. Dzięki temu łatwiej będzie nam zrobić drugi i trzeci krok. Tak zacznie się efekt domina, który ostatecznie doprowadzi do większej motywacji i zwiększy naszą produktywność.

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