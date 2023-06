Współczesne innowacje. Jak P&G tworzy produkty dla zrównoważonej przyszłości?

Prezentacja partnera

Największy ślad węglowy pozostawiają przemysł wydobywczy, transportowy, spożywczy oraz petrochemiczny. Innymi słowy: wielki biznes. Coraz więcej firm wdraża jednak zmiany w swoich fabrykach, a rządy różnych krajów wprowadzają nowe regulacje prośrodowiskowe. Można stąd wysnuć wniosek, iż na tym tle działania jednego człowieka czy całej rodziny są pozbawione znaczenia. Nic bardziej mylnego! Możemy dużo, bo są nas miliony, a mała zmiana w życiu każdego z nas może więcej niż cały rząd i korporacje.

Ślad węglowy - ty też masz wpływ

Choć oczywiście wszystko jest kwestią skali, dość powiedzieć, iż ślad węglowy posiada nawet... e-mail. Mimo że jest on stosunkowo niewielki (szacuje się, że wynosi ok. 0,004 kg na jedną wysłaną wiadomość), jeśli pomnożymy go przez liczbę wysyłanych codziennie na całym świecie listów elektronicznych (ponad 300 mld) - stanie się zauważalny.

Oznacza to, że większość czynności, jakie wykonujemy w ciągu dnia, nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Nie może zatem dziwić, że firmy przykładają coraz większą wagę do każdego, nawet najmniejszego aspektu swojej (oraz naszej!) działalności. I zwracają uwagę choćby na... temperaturę, w której pierzemy ubrania.

Temperatura prania ma znaczenie

Dlaczego tak ważna jest temperatura prania? Na to pytanie odpowiada metoda naukowej analizy Cyklu Życia Produktu, czyli LCA (Life Cycle Assessment), stosowana przez P&G. Pozwala ona oszacować jaki ślad węglowy generują produkty codziennego użytku na każdym etapie swojego "życia". Analiza obejmuje proces pozyskania surowców, produkcję i dystrybucję, używanie produktu przez konsumenta oraz utylizację.

Jak się okazuje, w przypadku produktów do prania kluczowy pozostaje ostatni etap, czyli sposób użytkowania produktów przez konsumentów. Czynność ta stanowi bowiem ok. 60 proc. całościowo generowanego śladu węglowego, co wynika przede wszystkim z energii potrzebnej do podgrzania wody. Badania LCA pozwalają więc na dokładne ustalenie, który etap cyklu "życia" produktów pozostaje najbardziej szkodliwy dla środowiska. A następnie, dzięki pozyskanej wiedzy i stworzeniu innowacyjnych rozwiązań, zminimalizowanie go w możliwie największym stopniu.

Ale czy zmiana temperatury może mieć duży wpływ na planetę? Policzmy! Ponad 60 proc. ludzi w Europie pierze głównie w temperaturze 40°C i wyższej. W momencie przejścia na 30°C emisja CO2 do atmosfery zostałaby ograniczona nawet o... 35 proc. Czyli o ok. 5 mln ton rocznie[1]. Ale czy pranie w niższej temperaturze będzie tak samo efektywne?

Produkcja z myślą o planecie to przyszłość

Odpowiedzią na to wyzwanie jest innowacyjna technologia COOLCLEAN™ zastosowana w kapsułkach Ariel. Dlaczego? Ponieważ skutecznie działają one również w niższych temperaturach. Nie ma więc potrzeby podgrzewania wody do wysokich temperatur, co jest dobre dla planety i dla naszego portfela, bo mniej energii to mniejsze rachunki.

Zmiana samego produktu to nie wszystko! P&G obrało również na cel plastik w opakowaniach i zaprojektowało zupełnie nowe, kartonowe opakowanie Ariel ECOCLIC®. Składa się ono w ponad 70 proc. z włókien pochodzących z recyklingu, natomiast pozostałe surowce pozyskane są z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony w zgodzie ze standardem FSC. Dodatkowo opakowanie nadaje się do ponownego przetworzenia. Z danych P&G wynika, że zmiana opakowań kapsułek Ariel z plastikowych na kartonowe umożliwi zaoszczędzenie 6500 ton tworzyw sztucznych rocznie w samej Europie.

Inkluzywna innowacja

Odejście od plastiku to również krok w stronę wszystkich konsumentów, w tym i tych z upośledzeniami zręczności, zaburzeniami wzroku czy funkcji poznawczych. Na świecie jest ich ok. 1,8 miliarda. Niestety, choć to liczba porównywalna do populacji Chin, wciąż bywa pomijana. Zauważymy to, jeśli dokładnie przyjrzymy się podstawowym produktom na sklepowych półkach. Zwykle nie są one odpowiednio oznakowane, co utrudnia świadomy wybór konsumentom niedowidzącym bądź z innymi dysfunkcjami.

Szansę na zmianę daje projektowanie opakowań z myślą o osobach z ograniczoną sprawnością. Jak to zrobić? Włączając ich w proces projektowania.

W P&G wierzymy, że tworzenie produktów dostępnych dla wszystkich, w tym także osób z niepełnosprawnościami, daje im równe szanse i umożliwia korzystanie z tego, co dotychczas było dla nich niedostępne. To przyczynia się do bardziej inkluzywnego świata, w którym wszyscy mają równe szanse - tłumaczy Sam Latif, Accessibility Leader w Procter & Gamble. tłumaczy Sam Latif, Accessibility Leader w Procter & Gamble

Opakowanie ECOCLIC® można otworzyć intuicyjne, jedną ręką, poprzez naciśnięcie zaznaczonych pól po obu stronach wieczka. Otwarcie pozostaje jednak niedostępne dla dzieci. Zostało ono również wyposażone w specjalne oznaczenie dotykowe - ułatwiające identyfikację produktów do prania przez osoby ograniczeniami wzrokowymi. Kolejną innowacją, są nadrukowane kody NaviLens, po których zeskanowaniu osoby niedowidzące mają szansę na dokładne zapoznanie się z informacjami o produkcie dzięki audiodeskrypcji lub większemu tekstowi na ekranie telefonu.

W najbliższym czasie czeka nas ogromna rewolucja w zakresie zrównoważonego rozwoju biznesu i podejścia do osób z niepełnosprawnościami - eksperci są co do tego zgodni. Co więcej, nie jest wykluczone, iż działania w tym zakresie, które wciąż pozostają dobrowolne, w niedalekiej przyszłości staną się obowiązkowe. Warto więc śledzić poczynania firm, które już dziś przecierają szlaki i wyznaczają trendy.

