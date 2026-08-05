Spis treści: Borowiki już pojawiają się w lasach. Grzybiarz pokazał swoje znalezisko Gdzie rosną borowiki szlachetne? Te miejsca warto sprawdzić Jak rozpoznać borowika szlachetnego? Charakterystyczne cechy

Borowiki już pojawiają się w lasach. Grzybiarz pokazał swoje znalezisko

Sierpień to czas, gdy w wielu regionach Polski można natrafić na pierwsze większe wysypy borowików szlachetnych. Te wyjątkowo cenione grzyby pojawiają się najczęściej wtedy, gdy warunki pogodowe sprzyjają ich rozwojowi. Kluczowe znaczenie mają regularne opady deszczu, ciepłe dni oraz wilgotna ściółka leśna.

Swoją radością z udanego grzybobrania podzielił się twórca facebookowego profilu "Grzybiarzwlesie". Na opublikowanym nagraniu widać dwóch mężczyzn, którzy natrafili na okazałe borowiki. Reakcja znalazcy mówi sama za siebie.

"Proszę, proszę. Ale są cudowne" - słychać na nagraniu, gdy mężczyzna pokazuje znalezione grzyby.

Autor profilu nie krył zachwytu nad znaleziskiem. "Niesamowita radość ze znalezienia cudownych borowików!" - napisał w opisie filmu.

Borowiki szlachetne, nazywane również prawdziwkami, są jednymi z najbardziej poszukiwanych grzybów w Polsce. Cenimy je przede wszystkim za walory smakowe - mają lekko orzechowy smak i głęboki aromat. Poza tym mają charakterystyczny wygląd, przez co łatwo odróżnić je od innych gatunków.

W polskich lasach można już znaleźć piękne okazy borowików szlachetnych Wojciech Strozyk/REPORTER/screenshot @grzybiarzwlesie East News

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Gdzie rosną borowiki szlachetne? Te miejsca warto sprawdzić

Borowiki można znaleźć w różnych typach lasów - zarówno iglastych, liściastych, jak i mieszanych. Szczególnie często pojawiają się w pobliżu określonych gatunków drzew, z którymi współżyją. Warto ich szukać między innymi w sąsiedztwie świerków, sosen, buków oraz dębów.

Grzyby te najlepiej czują się w miejscach porośniętych mchem, gdzie gleba jest wilgotna i dobrze przepuszczalna. Ich główny sezon przypada na lato i jesień, choć dokładny termin pojawiania się borowików zależy przede wszystkim od pogody.

Największe wysypy zazwyczaj następują po okresach ciepłej i deszczowej aury. Jeśli po kilku dniach opadów przychodzą słoneczne, ciepłe dni, warunki w lesie stają się wyjątkowo korzystne dla rozwoju grzybów.

Podczas grzybobrania należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie. Zbierajmy wyłącznie te okazy, których jesteśmy całkowicie pewni. Nieznane grzyby lepiej pozostawić w lesie, a w przypadku wątpliwości warto skonsultować je z grzyboznawcą lub pracownikiem stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Borowiki szlachetne to jedne z najsmaczniejszych grzybów imago stock&people East News

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Jak rozpoznać borowika szlachetnego? Charakterystyczne cechy

Borowik szlachetny wyróżnia się charakterystycznym wyglądem, choć jego cechy mogą zmieniać się wraz z wiekiem. Kapelusz młodych okazów ma zazwyczaj półkolisty kształt, natomiast starsze grzyby stają się bardziej rozpostarte. Jego średnica może osiągać nawet 25 centymetrów.

Kolor kapelusza początkowo bywa jasny (biały lub kremowy) jednak z czasem przybiera brązowe odcienie, często z delikatnymi czerwonymi tonami. Przy wysokiej wilgotności powierzchnia młodych okazów może być lekko lepka.

Charakterystyczną cechą borowika jest również jego spodnia część kapelusza, czyli hymenofor. Początkowo ma on barwę białawą, następnie kremową, a u starszych grzybów może stać się żółtawy lub żółtooliwkowy. Tworzą go drobne rurki, których długość wynosi od około 8 do 30 milimetrów.

Miąższ młodych borowików jest biały, zwarty i twardy. Z czasem staje się bardziej miękki i gąbczasty. Owocniki osiągają zwykle od 5 do 20 centymetrów wysokości, a ich trzon może mieć grubość od 1,5 do nawet 10 centymetrów. U młodych okazów jest on charakterystycznie pękaty, natomiast wraz z dojrzewaniem przybiera bardziej maczugowaty kształt.

Choć borowiki szlachetne są jednymi z najbardziej cenionych grzybów, podczas leśnych wypraw zawsze warto zachować ostrożność. Udane grzybobranie to nie tylko pełen koszyk, ale przede wszystkim bezpieczny powrót do domu.

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