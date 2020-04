Wszystko, co warto wiedzieć o jajkach

Przez wiele lat cieszyły się złą sławą. Głównie za sprawą uznania żółtka za tykającą bombę z cholesterolem. Na szczęście kolejne badania obaliły tę tezę i pokazały, że warto je jeść. Wyjaśniamy, jakie jajka najlepiej kupować i jak je przyrządzać, by były zdrowe. Zdradzamy też sprawdzone triki kucharek.

Zdjęcie Jajko na miękko jest dla nas najzdrowsze /123RF/PICSEL

Prawdziwy skarb natury

Jajka są bogatym źródłem pełnowartościowego, a zarazem łatwo przyswajalnego białka. Są ważnym elementem naszej diety, ponieważ zawierają komplet aminokwasów egzogennych, czyli białek, których organizm człowieka nie wytwarza i musimy dostarczyć je wraz z pożywieniem. Obok mleka kobiecego to właśnie jajka wykazują wzorcowy skład aminokwasowy.

Jajka zawierają zarówno nasycone, jak i nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym znaczną ilość kwasów omega-3, tak ważnych dla naszego organizmu. Co jeszcze w nich znajdziemy? Luteinę - bardzo silny przeciwutleniacz, który wspiera między innymi nasz wzrok, a także witaminy z grupy B, witaminy A, D i E, żelazo, fosfor, selen oraz cynk.

Poza witaminami jajka są doskonałym źródłem lecytyny. Substancja ta chroni nasz organizm przed odkładaniem się cholesterolu. Lecytyna wspomaga też pracę wątroby, poprawia funkcjonowanie układu nerwowego, usprawnia pracę mózgu - dzięki niej szybciej się uczymy i lepiej radzimy sobie ze stresem.

Już nigdy nie wyrzucisz skorupek!

Na uwagę zasługuje też skorupka jajka, która zawiera ogromne ilości wapnia - badania wykazały, że najlepiej przyswajalnego przez organizm człowieka. Po wyprażeniu i zmieleniu może być ona wykorzystana jako tani i doskonały suplement wapnia.

Jak go przygotować? Zalej skorupki wrzątkiem i gotuj przez 10 minut. Następnie odcedź i rozłóż na blaszce do pieczenia. Kiedy wyschną, wstaw na 10 minut do piekarnika rozgrzanego do 100 st. C. Na koniec zmiel skorupki w młynku do kawy lub utrzyj w moździerzu.

Łyżeczka otrzymanego w ten sposób proszku zawiera od 800 do 1000 mg wapnia. Możesz go dodawać do zup, sałatek, koktajli, a nawet kawy. To świetna profilaktyka osteoporozy!



Ile jajek można jeść dziennie?

Wytyczne dotyczące zalecanego spożycia jajek zmieniały się w przestrzeni ostatnich lat. A wszystkiemu jest winien kontrowersyjny cholesterol. Kiedy wzięto go pod lupę w latach 70., uznano, że jedzenie jajek w większej ilości przyczynia się do wzrostu poziomu złego cholesterolu we krwi, a co za tym idzie sprzyja rozwojowi miażdżycy, choroby wieńcowej oraz cukrzycy.

Dziś naukowcy uważają, że spożycie cholesterolu w diecie ma niewielki wpływ na poziom cholesterolu w surowicy krwi, a niektórzy twierdzą, że cholesterol zawarty w jajach może mieć pozytywny wpływ na zdrowie. Większość z nas więcej cholesterolu produkuje, niż zjada: 80 proc. wytwarza nasza wątroba, a zaledwie 20 proc. czerpiemy z pożywienia. Dodatkowo, jaja zwierają lecytynę, która zapobiega odkładaniu się cholesterolu w naczyniach krwionośnych.

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje, że spożywanie do dziesięciu jajek tygodniowo jest bezpieczne dla naszego zdrowia. Niemniej osoby chore na cukrzycę typu 2 oraz borykające się z problemami kardiologicznymi powinny zachować ostrożność i nie tylko nie przekraczać ilości siedmiu jajek tygodniowo, ale też uważać, z czym łączą je na talerzu. Tłusty bekon, kiełbasa czy przetworzone produkty to nie najlepsze towarzystwo.

Jakie jajko jest najzdrowsze?

Jajka najlepiej spożywać po wcześniejszej obróbce termicznej, ponieważ neutralizuje ona niekorzystne działanie awidyny zawartej w białku. Utrudnia ona między innymi wchłanianie witaminy B7, czyli biotyny, której niedobór może być groźny dla naszego zdrowia.

Najzdrowsze jajko to takie, w którym jest ścięte białko i płynne żółtko. Ideałem jest zatem jajko ugotowane na miękko. Na drugim miejscu znajduje się jajko sadzone z płynnym żółtkiem - pod warunkiem, że zostało usmażone na niewielkiej ilości tłuszczu, a na trzecim - jajecznica. Oczywiście, mowa o potrawie pozbawionej tłustych dodatków i nie za bardzo ściętej. Pamiętajmy, że im bardziej ścięte żółtko, tym mniej łatwo przyswajalnych witamin.