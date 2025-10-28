Spis treści: Kiedy wolno wyciąć drzewo bez zgłoszenia? Jak prawidłowo dokonać pomiaru? Co grozi za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Kiedy wolno wyciąć drzewo bez zgłoszenia?

Na początek, warto podkreślić, że przy wycince drzew ogromne znaczenie ma pora roku. Zalecany okres wycinek to 16 października - 28 lutego, ponieważ poza tym terminem trwa sezon lęgowy ptaków i prace mogą wymagać dodatkowej ekspertyzy przyrodniczej, szczególnie jeśli drzewa są siedliskiem chronionych gatunków.

Drugą ważną kwestią jest to, że prawo dopuszcza usunięcie drzewa bez wizyty w urzędzie tylko wtedy, gdy jego pień nie osiągnął jeszcze określonego obwodu. Kluczowe znaczenie ma gatunek:

do 80 cm - wierzby, topole oraz klony: jesionolistny i srebrzysty,

do 65 cm - robinia akacjowa, kasztanowiec zwyczajny i platan klonolistny,

do 50 cm - większość pozostałych drzew spotykanych w ogrodach.

Jeżeli drzewo rośnie od lat i wyraźnie przekracza te wartości, konieczne jest zgłoszenie wycinki w urzędzie gminy lub miasta. W razie wątpliwości co do gatunku najlepiej poprosić o pomoc specjalistę - właściwa identyfikacja może zadecydować o tym, czy wycinka będzie legalna.

Jak prawidłowo dokonać pomiaru?

To jedna z najczęstszych pułapek dotyczących wycinki. Obwód drzewa, który przesądza o obowiązku zgłoszenia, trzeba zmierzyć 5 cm nad poziomem gruntu. Natomiast jeśli urzędnicy wymagają dokładniejszej dokumentacji, wówczas podaje się obwód z wysokości 130 cm.

Są też sytuacje nietypowe:

drzewa wielopniowe - mierzy się najgrubszy pień i dodatkowo połowę obwodów pozostałych,

drzewa o formie krzewiastej - pomiar wykonuje się tuż pod koroną.

To, w jaki sposób zrobimy pomiar pnia, ma ogromne znaczenie Wojciech Strozyk/REPORTER East News

Co grozi za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Jeśli drzewo przekracza obowiązujące limity, należy przedstawić w urzędzie krótki formularz wraz z mapką terenu i powodem planowanej wycinki. Gmina ma czas na kontrolę terenu, a jeśli w ciągu 14 dni nie sprzeciwi się pracom, można je przeprowadzić.

Brak zgłoszenia przy wycince dużego drzewa to ryzyko wysokich kar finansowych, wyliczanych na podstawie jego obwodu i gatunku. Dla przykładu usunięcie sporej brzozy bez dopełnienia formalności może kosztować kilka tysięcy złotych. Co ważne - odpowiedzialność zawsze ponosi właściciel nieruchomości, a nie firma, która wycinała drzewo.

