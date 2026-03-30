Odpady tekstylne już nie tylko do PSZOK-ów

Od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Selektywna zbiórka odpadów tekstyliów i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zachęca gminy do podejmowania inicjatyw, które wykraczają poza standardowe działania i tworzą nową jakość w zarządzaniu odpadami komunalnymi - wyjaśnia resort klimatu.

Gminy coraz częściej organizują alternatywne rozwiązania, mające na celu sprawniejsze odbieranie niepotrzebnych tekstyliów od mieszkańców. Podejmowane przez samorządy inicjatywny mają realne odzwierciedlenie w konkretnych liczbach, czego dowodem jest m.in. Wrocław i działające tam od pewnego czasu tzw. SZOT-y.

W Gdyni rozstawiono 300 szarych pojemników, przeznaczonych wyłącznie na odzież i tekstylia nadające się do ponownego użycia. Natomiast od stycznia br. w Warszawie uruchomiono tzw. dzielnie, czyli specjalne punkty, w których będzie można oddać m.in. niepotrzebną odzież.

Z wygodnego rozwiązania w kontekście segregowania odpadów typu tekstylia mogą również skorzystać mieszkańcy Gniezna, gdzie od marca br. podczas objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbywa się także zbiórka odzieży i tekstyliów.

Natomiast w Krakowie przy jednej z posesji na ul. Lea pojawiły się czerwone pojemniki przeznaczone do zbiórki tekstyliów takich jak ubrania, buty, ręczniki, zasłony czy pościel. Kontenery stanęły dzięki inicjatywie mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej, zatem nie jest to pomysł miasta. Takie rozwiązanie ma pozwalać ograniczyć bałagan związany z wystawianiem tekstyliów przy odpadach wielkogabarytowych.

Mieszkańcy Jeleniej Góry mogą oddawać odpady tekstylne do tego typu kontenerów 123RF/PICSEL

Muldki pojawiły się na ulicach polskiego miasta. Mieszkańcy skorzystają?

Mieszkańcy Jeleniej Góry niepotrzebne tekstylia mogą rzecz jasna oddawać do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Alternatywę stanowią również mobilne PSZOK-i. Teraz, jak informuje serwis 24jgora.pl - pojawiła się trzecia opcja pozwalająca mieszkańcom na łatwe i szybkie wyrzucenie odpadów tekstylnych.

Mowa o tzw. muldkach, czyli charakterystycznych kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tekstyliów. "Na stanie jeleniogórskiej spółki zajmującej się odpadami komunalnymi są trzy takie muldki. Rozstawiane są w różnych lokalizacjach miasta i dają możliwość mieszkańcom pozbycia się starych ubrań czy pościeli" - tłumaczy 24jgora.pl.

Dodano również, że spółka zachęca wspólnoty mieszkaniowe, by te informowały o zapotrzebowaniu na postawienie specjalnych kontenerów przy zarządzanych nieruchomościach. Wskazano, że MPGK może dostarczyć muldki i udostępnić je na tydzień, by mieszkańcy mogli wygodnie umieścić w nich odpady tekstylne.

