Trudno wyobrazić sobie Wielkanoc bez apetycznego żurku

Na liście wielkanocnych dań w wielu domach nie może zabraknąć żurku, który obok jajek i chrzanu jest symbolem Wielkanocy. Tę apetyczną zupę najczęściej przygotowuje się na zakwasie. Czasem może się okazać, że żurek jest zbyt kwaśny w smaku. Jak wyjść z tej opresji kulinarnej? Okazuje się, że znacznie łatwiej niż się wydaje.

Jak uratować żurek? Patent babć i mam

Gdy okaże się, że żurek jest zbyt kwaśny w smaku, najlepiej sięgnąć po sprawdzony patent naszych babć bądź mam i dodać do nieco nieudanej zupy niewielką ilość sody oczyszczonej.

Uchodzi ona za skuteczny neutralizator zbyt kwaśnego posmaku. Jak go użyć? Do garnka z żurkiem trzeba wsypać pół łyżeczki sody oczyszczonej i starannie połączyć wszystkie składniki.

Poza trikiem z sodą w walce ze zbyt kwaśnym posmakiem żurku można wykorzystać także prosty sposób z cukrem. Jeśli doda się niewielką ilość do zupy, zrównoważy się smaki i złagodzi kwasowość. Jeśli czasu jest naprawdę mało i kwasowy posmak żurku trzeba zneutralizować natychmiast, najlepiej dodać do niego śmietanę. Ten prosty sposób pozwala uzyskać naprawdę znakomite efekty.

Żurek i jego cenne właściwości

Żurek ma wiele walorów

Żurek jeść naprawdę warto, bo dostarcza cennych składników. Zakwas, na bazie którego powstaje, to skarbnica łatwo przyswajalnego białka, witamin i minerałów. Dba o równowagę kwasowo-zasadową organizmu, stymuluje pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego, łagodzi objawy chorób układu pokarmowego i trawiennego. Dzięki niemu organizm łatwiej przyswaja wapń.

Jak przygotować tradycyjny żurek?

Znakami rozpoznawczymi żurku są gęsta konsystencja oraz wyrazisty smak i aromat. Tradycja nakazuje przygotowywać żurek na wywarze z wędzonki i warzyw (ale nie dodaje się tu całej włoszczyzny, jak w przypadku barszczu białego, tylko marchew i natkę pietruszki). Inne wymagane dodatki do żurku to biała kiełbasa i jajka oraz przyprawy - pieprz, sól, majeranek, czosnek. Całość zabiela się śmietaną.

