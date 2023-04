Z małego miasta do prestiżowego liceum. Wielka szansa dla ambitnych uczniów

Prezentacja partnera

Równe szanse

Jednym z fundamentalnych praw każdego człowieka jest prawo do edukacji. Oznacza to równy dostęp do kształcenia bez względu na podziały społeczne. Teoretycznie więc każde dziecko w Polsce ma zagwarantowaną równość edukacyjnego startu, przebiegu i oceny osiągnięć. Niestety wciąż istnieją grupy, które doświadczają nierówności edukacyjnych wynikających ze statusu społecznego, materialnego czy kulturowego. Czynnikiem dodatkowo zwiększającym poziom nierówności jest również miejsce zamieszkania.

Wyobraźmy sobie Franka, ucznia ósmej klasy szkoły podstawowej, marzącego o studiach medycznych na renomowanej uczelni. Rodzice chłopca są niezamożni, nie mogą zapewnić mu wielu dodatkowych płatnych zajęć, ani zakupić wszystkich książek, o które prosi ich syn. Jednak Franek mieszka w Warszawie, a liceum zapewniające wysoki poziom nauki znajduje się o kilka przystanków autobusowych od domu Franka. A teraz Kuba. Sytuacja materialna rodziców Kuby jest całkiem podobna do położenia rodziców Franka. Ale Kuba mieszka w małej miejscowości i prawdopodobnie to tu właśnie ukończy liceum. Być może nie zrezygnuje ze swoich aspiracji i na przekór warunkom zostanie naukowcem, jak sobie wymarzył. Będzie jednak trudno. Kandydaci na Uniwersytet Warszawski od lat pochodzą przede wszystkim z woj. mazowieckiego, stanowią oni ponad 60% wszystkich studentów — czytamy w "Ogólnouniwersyteckim Badaniu Rekrutacyjnym" UW z 2017 roku.

Na przykładzie dwóch uczniów łatwo zrozumieć, że dostęp do edukacji to jeszcze nie wszystko. Ważne jest nie tylko osiągnięcie odpowiedniego poziomu wykształcenia, ale również jego jakość. Wyższe wykształcenie oraz ukończenie renomowanej uczelni zwiększają szanse na uzyskanie dobrej pracy i wyższej pozycji społecznej. Dzisiaj, dla większości młodzieży, studia wyższe są naturalnym krokiem w kształceniu, postrzeganym jako oczywistość życiowa.

Jeśli więc, jak zakłada strategia Lizbońska, Europa ma stać się konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy, to bez zapewnienia wysokiej jakości edukacji na każdym etapie kształcenia nie będzie to możliwe.

NGO-sy na rzecz wyrównania szans

Działania państwa i programy rządowe to zdecydowanie za mało, by równość szans we wszystkich aspektach stała się faktem, a nie obietnicą. Konieczna jest również aktywność organizacji pozarządowych, które prowadzą lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół podstawowych, pochodzących z niezamożnych środowisk, a zwłaszcza tych z małych miejscowości. Jednym z takich programów jest "Klasa" — program stypendialno-rozwojowy Fundacji BNP Paribas.

Jest on skierowany do ósmoklasistów, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w większych miastach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego. W tym roku stypendyści mogą wybrać naukę w jednym z prestiżowych liceów partnerskich w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Szczecinie lub Białymstoku.

Fundacja BNP Pariba sfinansuje swoim stypendystom zakwaterowanie w internacie, posiłki, podręczniki, wycieczki szkolna, a także kieszonkowe. Dodatkowo zapewni opiekę wychowawcy i pedagogów.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z całej Polski, choć w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby z miejscowości do 150 tys. mieszkańców. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest średnia ocen powyżej 4,0 i miesięczny dochód na członka rodziny poniżej 1 700 zł.

Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia — zainteresowani powinni więc się pospieszyć

A wszystko zaczęło się w Klasie

Program “Klasa" istnieje od 2003 roku. Od początku jego istnienia Bank BNP Paribas przekazał na rzecz stypendystów 26,7 milionów złotych. W kolejnych edycjach ze wsparcia skorzystało 873 stypendystów z 525 miejscowości w Polsce.

Jednym z pierwszych był pochodzący z Połańca w woj. świętokrzyskim dr Piotr Godzisz, obecnie wykładowca kryminologii. Dr Godzisz maturę zdawał w 2003 roku wraz z pierwszym rocznikiem stypendystów "Klasy". Po ukończeniu liceum postanowił utrzymywać kontakt z innymi stypendystami programu — założył więc Stowarzyszenie Absolwentów Klasy, w ramach którego mają oni możliwość dalszego rozwoju. Wśród nich spotkamy pochodzącego z Rucianego-Nidy młodego naukowca, instruktorkę śmigłowca Mi-2 z małej miejscowości Platerów w woj. mazowieckim czy doktorantkę logistyki ze Sztabin w woj. podlaskim. Wszystkich łączy jedno — choć pochodzą z niewielkich miejscowości, to dziś karierę robią w wielkim świecie. Są zgodni, że pomocna dłoń wyciągnięta w odpowiednim momencie potrafi dodać młodym ludziom skrzydeł i jest szansą na lepszy start, którego nie mieliby, kończąc edukację w miejscu zamieszkania.

"Jestem Maria i pochodzę z miejscowości Puck w woj. pomorskim. W 2015 roku dołączyłam do programu Klasa, a niedługo potem zakochałam się w naukach o Ziemi oraz pracy społecznej. Już w trakcie nauki w liceum organizowałam i koordynowałam prace wolontariackie w szkole oraz poza nią. Obecnie studiuję geografię na Uniwersytecie Warszawskim, podróżuję po świecie i działam aktywistycznie. Stopniowo realizuję też marzenie o połączeniu wiedzy z zakresu kartografii i nawigacji w karierze wojskowej jako radiotelefonistka w pododdziale Wojsk Obrony Terytorialnej" — opisuje swoje losy na stronie projektu BNP Paribas była stypendystka "Klasy" Maria Stachecka, studentka geografii, podróżniczka, absolwentka III LO im Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

