Z supermarketu lub z bazaru: konsekwencje źle dobranych okularów

Dlaczego sięgamy po gotowe okulary?

Sięgamy po nowe szkła, gdy poprzednie się zużyją albo gdy widzenie zaczyna się pogarszać. Jednocześnie próbujemy rozwiązać problem najszybciej i najtaniej. I tu pojawia się pozornie idealne wyjście: gotowe okulary z supermarketu, apteki czy bazaru.

Tymczasem takie modele powstają według jednego schematu. Mają identyczną moc w obu soczewkach i nie uwzględniają różnic pomiędzy oczami. A przecież u wielu osób każde oko widzi nieco inaczej. Gdy zakładamy uniwersalne szkła, nasz wzrok musi się do nich "dopasować", co często oznacza nadmierną pracę mięśni oczu.

Zmęczenie oczu pomimo okularów

Źle dobrane okulary mogą powodować szereg objawów, które początkowo łatwo zignorować. Zaczynamy częściej mrużyć oczy, szybciej się męczymy podczas czytania albo pracy przy komputerze. Pojawiają się bóle i zawroty głowy, uczucie pieczenia oczu.

Powód bywa prosty: soczewki mają niewłaściwą moc albo nie odpowiadają naszemu rozstawowi źrenic. W efekcie obraz może być lekko zniekształcony, a oczy muszą nieustannie korygować ostrość. Długotrwałe noszenie takich okularów sprawia, że wzrok pracuje w nienaturalny sposób, co prowadzi do szybkiego zmęczenia.

Nie bez znaczenia jest także jakość samych soczewek. Tanie modele często mają słabszą klasę optyczną, są bardziej podatne na zarysowania, uszkodzenia czy odblaski. Brak specjalnych powłok powoduje odbicie światła i migotanie obrazu, które dodatkowo obciążają oczy.

Okulary, które szkodzą

Nieprawidłowe okulary mogą wpływać nie tylko na komfort, ale również na bezpieczeństwo. Zdarza się, że powodują trudności w ocenie odległości albo delikatne zniekształcenia obrazu. W codziennych sytuacjach - na przykład podczas prowadzenia samochodu - może to być szczególnie niebezpieczne.

Kolejnym poważnym ryzykiem jest pogłębianie się wady wzroku. Jeśli soczewki są zbyt mocne lub za słabe, oczy próbują kompensować błąd, pracując intensywniej. Szczególnie narażone są osoby z różnymi wadami w obu oczach czy astygmatyzmem. W ich przypadku uniwersalne okulary praktycznie nigdy nie będą odpowiednim rozwiązaniem.

To po co takie gotowe okulary w ogóle istnieją?

Okulary z marketu powinny być traktowane wyłącznie jako rozwiązanie awaryjne (np. gdy zgubisz swoje główne okulary na wakacjach i musisz sprawdzić coś na mapie). Nie powinny służyć do wielogodzinnego czytania czy pracy.

Profilaktyka, która zaczyna się od badania

Wizyta u specjalisty bywa kojarzona z jednym pytaniem: czy potrzebujemy nowych okularów. Tymczasem badanie wzroku to coś znacznie więcej. Podczas takiej kontroli ocenia się nie tylko ostrość widzenia, lecz także stan całej gałki ocznej.

Regularne sprawdzanie wzroku pozwala wykryć niewielkie zmiany, zanim zaczną wpływać na codzienny komfort. Dzięki temu możemy szybciej reagować na pierwsze sygnały pogorszenia widzenia, ograniczyć bóle głowy czy zmęczenie oczu i poprawić bezpieczeństwo podczas prowadzenia samochodu.

Jedną z inicjatyw zachęcających do sprawdzenia kondycji oczu jest ogólnopolska akcja profilaktyczna Wielkie Badanie Wzroku organizowana przez Vision Express. Osoby powyżej 16. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego badania refrakcyjnego wzroku, które pozwala sprawdzić, czy potrzebna jest korekcja optyczna i jak powinna wyglądać.

Podczas badań uczestnicy mogą także wykonać wstępną ocenę ryzyka chorób oczu w ramach usługi Optiskan w promocyjnej cenie oraz skorzystać ze zniżek na soczewki okularowe przy zakupie kompletnych okularów.

Badania prowadzone są przez lekarza okulistę lub uprawnionego specjalistę - w zależności od dostępności w danym salonie. Akcja trwa od 16 lutego do 16 kwietnia 2026 roku, a wizytę można zarezerwować online, telefonicznie lub bezpośrednio w salonie. Co ważne, wykonanie bezpłatnego badania nie wymaga zakupu okularów.

Inwestycja w zdrowe oczy

Gotowe okulary kuszą dostępnością i ceną. Jednak gdy chodzi o zdrowie oczu, tanie rozwiązania rzadko okazują się najlepsze. Nasz wzrok jest zbyt złożony, by polegać na przypadkowych parametrach soczewek.

Dlatego, zamiast traktować okulary jak produkt z drogeryjnej półki, warto podejść do nich jak do elementu codziennej profilaktyki zdrowotnej. Profesjonalne badanie i indywidualne dopasowanie szkieł - takie jak w salonach Vision Express - pozwala zadbać o oczy w sposób świadomy i bezpieczny.

