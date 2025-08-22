Niebawem ruszy system kaucyjny. Co to oznacza dla konsumentów?

Od października br. w związku z unijną dyrektywą Single-Use Plastics (SUP) w sklepach wielkopowierzchniowych zacznie obowiązywać system kaucyjny, co ma celu m.in. zmniejszenie wpływu odpadów powstających z produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. W związku z tym podczas kupowania niektórych napojów zostanie doliczona dodatkowa opłata kaucyjna.

Przy zakupie napoju w opakowaniu ze specjalnym logotypem, od klienta pobierana będzie kaucja, która zostanie doliczona do ceny napojów dopiero przy kasie. Natomiast kaucję będzie można odebrać przy zwrocie opakowania bez okazywania paragonu.

W przypadku kupna jednorazowej butelki z tworzyw sztucznych, której pojemność nie przekracza trzech litrów, kaucja wyniesie 50 groszy. Do napoju w metalowej puszcze o pojemności do jednego litra, kaucja również wyniesie 50 groszy. Z kolei gdy mowa o szklanej butelce wielkokrotnego użytku o pojemności do półtora litra, kaucja wyniesie 1 zł.

Jak dodaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska - wprowadzono także wymóg utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym w każdej gminie. Możliwe będzie tworzenie punktów zbierania pustych opakowań poza jednostkami handlowymi.

Obowiązek zbierania opakowań objętych systemem nałożony jest na sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. Sklepy o mniejszej powierzchni mogą dobrowolnie przystępować do systemu. Przed oddaniem do punktu zbiórki opakowania objętego kaucją, nie należy go zgniatać.

Ustawa o systemie kaucyjnym nie jest dostosowana do formatu placówek Rossmann - wskazują przedstawiciele drogerii

Rossmann rezygnuje ze sprzedaży napojów objętych systemem kaucyjnym

W oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie Rossmanna możemy przeczytać, że od października z oferty sprzedażowej drogerii znikną napoje objęte systemem kaucyjnym.

"Od 1 października w Rossmannie nie będą dostępne napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym (butelki plastikowe PET do 3l, puszki metalowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l). Natomiast nadal będziemy oferować napoje nieobjęte tym systemem (w kartonach czy w butelkach jednorazowego użytku)" - wskazuje sieć.

Przedstawiciele drogerii poinformowali, że w ich opinii ustawa nie jest dostosowana do formatu placówek Rossmann. "Każdą wolną przestrzeń w drogerii wykorzystujemy przede wszystkim do eksponowania i przechowywania produktów kosmetycznych i chemicznych. Tymczasem system jest powszechny - przy zwrocie nie będzie wymagany paragon zakupu, co oznacza, że bylibyśmy zobowiązani do przyjmowania dowolnej liczby opakowań objętej systemem. Dziś nie mamy nawet możliwości przewidzieć, o jakich liczbach mówimy. Dlatego nie jesteśmy w stanie wdrożyć systemu kaucyjnego w tej postaci" - tłumaczą.

