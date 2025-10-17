Żabka wśród liderów równości wynagrodzeń. Ważny certyfikat dla Grupy

Audyt potwierdził równość wynagrodzeń

Certyfikat EQUAL-SALARY został przyznany po szczegółowym audycie przeprowadzonym przez ekspertów PwC. W badaniu wzięło udział 2800 osób z centrali, centrów logistycznych oraz spółek Grupy Żabka. Sprawdzano nie tylko dane płacowe, ale również opinie pracowników i sposób, w jaki firma komunikuje zasady wynagradzania.

Wynik? Luka płacowa w Żabce wynosi mniej niż 5 proc., podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej to 12,7 proc., a dla Polski - 7,8 proc. To pokazuje, że firma konsekwentnie realizuje swoje zobowiązania wobec pracowników.

Żabka przeszła pierwszą certyfikację już w 2022 roku, jako pierwsza polska firma detaliczna z takim wyróżnieniem. EQUAL-SALARY przyznawany jest na trzy lata, a jego odnowienie wymaga ponownego audytu - dowodu, że firma stale monitoruje i udoskonala swoje procesy płacowe.

"Wynagrodzenia nie mają płci"

- Dzięki różnorodności i równości budujemy naszą przewagę konkurencyjną - to one napędzają nas do działania i pozwalają nam się rozwijać. Ponowne uzyskanie certyfikatu EQUAL-SALARY potwierdza, że wynagrodzenia "nie mają płci". To dla nas ważny sygnał, że tworzymy środowisko, w którym każdy ma równe szanse rozwoju i wpływu. Tak rozumiemy odpowiedzialne przywództwo - mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Chief People Officer w Grupie Żabka.

Certyfikat stanowi nie tylko potwierdzenie wysokich standardów wewnątrz organizacji, ale także ważny głos w debacie o równości płac w biznesie.

- Ten rok jest szczególnie istotny z perspektywy równości płac, a także kwestii związanych z różnorodnością w miejscu pracy, ponieważ wchodzą w życie nowe regulacje polskie i unijne, które dotyczą przedsiębiorców. Tym bardziej cieszy, że są firmy, które kulturę dbania o równość w organizacji w różnych wymiarach wprowadziły już dawno i nadal skutecznie ją realizują. Dzięki temu możemy pokazywać dobre wzorce innym pracodawcom, którzy dopiero zaczynają tę drogę - mówi Katarzyna Komorowska, Partner w PwC Polska.

Równość i odpowiedzialność wpisane w DNA firmy

Żabka konsekwentnie rozwija strategię, w której równość i transparentność stanowią kluczowy element filaru "Odpowiedzialna organizacja". Firma kładzie nacisk na jasne, obiektywne kryteria wynagrodzeń - oparte na kompetencjach, wynikach i wpływie na organizację. Takie podejście nie tylko buduje zaufanie i zaangażowanie, ale też przyciąga najlepsze talenty z rynku.

W kulturze organizacyjnej Żabki dużą wagę przywiązuje się do szacunku, indywidualności i różnorodności - wartości, które dziś stają się jednym z najważniejszych filarów nowoczesnego przywództwa.

Żabka upraszcza codzienność

Grupa Żabka to dziś znacznie więcej niż tylko sieć sklepów convenience. To kompleksowy ekosystem, który ułatwia codzienne życie klientom, oferując wygodne, a jednocześnie odpowiedzialne rozwiązania.

Na terenie Polski działa już ponad 11 800 sklepów pod szyldem Żabka oraz sieć autonomicznych sklepów Żabka Nano, czynnych 24/7. W skład Grupy wchodzą również marka Maczfit - jeden z liderów cateringu dietetycznego, dietly.pl - platforma e-commerce umożliwiająca porównywanie, wybór i zarządzanie zamówieniami diet pudełkowych w całej Polsce, start-up Lite e-Commerce - rozwijający usługi q-commerce i e-commerce poprzez aplikacje Jush i delio. W 2024 roku Grupa Żabka weszła także na rynek rumuński, przejmując spółkę DRIM Daniel Distribute - jednego z wiodących dystrybutorów FMCG - i uruchamiając nową sieć sklepów convenience Froo.

Od października 2024 roku akcje Grupy Żabka notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

