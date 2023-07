Osoby wyjątkowo inteligentne kojarzone są przede wszystkim z wysokim IQ. Jak się jednak okazuje, nie powinien być to jedyny wyznacznik. Posiadają oni również wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, szybko dostosowują się do nowych okoliczności. Wszystkie te rzeczy sprawiają, że poziom inteligencji intelektualnej, jak i emocjonalnej, z biegiem czasu jest coraz większy. Jakie więc konkretne cechy i zachowania charakteryzują osoby inteligentne?

Ludzie inteligentni są skupieni na tym, co robią

Niektóre wyniki badań pokazują, że osoby, które cechuje wysoki poziom inteligencji potrafią pracować w nawet najbardziej niesprzyjających warunkach. Są w stanie całkowicie skoncentrować się na konkretnym zadaniu, odrzucić mniej istotne rzeczy, a przy tym zachować trzeźwy umysł nawet w bardzo stresujących sytuacjach.

Zdjęcie Noc to dla ciebie idealna pora do pracy i aktywności? To świetna wiadomość, prawdopodobnie jesteś w grupie najinteligentniejszych / 123RF/PICSEL

Ludzie inteligentni są nocnymi markami

Mówi się także, że wyższy poziom inteligencji występuje u osób, które kładą się późno spać. Wynika to częściowo z faktu, że panuje wtedy cisza, która pomaga im się mocniej skupić i skoncentrować. Dlatego też wolą pracować po zmroku niż w ciągu dnia - przychodzą im wtedy do głowy najlepsze pomysły, mogą się wyciszyć i zrelaksować. To przyzwyczajenie często też idzie w parze z późnym wstawaniem.

Ludzie inteligentni są ciekawi wszystkiego

Ludzie inteligentni są również ciekawi świata i różnych rzeczy, dzięki którym zdobywają nową wiedzę. Badacze, którzy przeprowadzają doświadczenia mające na celu określenie poziomu ciekawości mądrych ludzi twierdzą, że jest ona porównywalna do tej, która cechuje małe dzieci dopiero poznające świat.

Ludzie inteligentni lubią własne towarzystwo

Wiele badań pokazuje również, że inteligentne osoby to bardzo często indywidualiści, a także introwertycy. Lubią przebywać sami ze sobą i odpoczywać w błogiej samotności - najlepiej na łonie natury. Dzięki temu są w stanie się "zresetować", zregenerować i przemyśleć wiele spraw. Nie świadczy to jednak o tym, że unikają kontaktów z innymi ludźmi. Inteligenci wielką uwagą otaczają przyjaciół i starannie pielęgnują związki. Kilka dni samotności są natomiast w stanie doskonale spożytkować.

Zdjęcie Ludzie inteligentni są ciekawi świata. Lubią też pobyć w samotności / 123RF/PICSEL

Ludzie inteligentni mają poczucie humoru

Osobom inteligentnym bardzo często przypisuje się poczucie humoru na wysokim poziomie. Niekiedy bywa specyficzne i nie zawsze jest w pełni zrozumiane przez otoczenie. Mimo wszystko inni uwielbiają przebywać w ich towarzystwie, bo wiedzą, jak "rozluźnić" atmosferę.

Ludzie inteligentni są wrażliwi i empatyczni

Umiejętność wczuwania się w cudze emocje, czyli empatia to również cecha osób inteligentnych. Dzięki niej na wiele rzeczy są w stanie spojrzeć z innej strony, wymyślić racjonalne rozwiązanie i zaproponować kompromis.

Ludzie inteligentni kochają zwierzęta

Eksperci twierdzą również, że dla osób inteligentnych posiadanie zwierzęcia jest nieodłączną częścią życia. Nie od dziś wiadomo, że przebywanie wśród m.in. psów czy kotów ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne, sprawia, że czujemy się mniej samotni i łatwiej radzimy sobie ze stresem. Badania pokazują też, że przebywanie wśród zwierząt pomaga wyrażać emocje i kontrolować złość - a taka umiejętność przypisywana jest właśnie osobom inteligentnym.

Zdjęcie Mówi się, że osoby inteligentne do szczęścia potrzebują czworonożnego przyjaciela / 123RF/PICSEL

Ludzie inteligentni to bałaganiarze

To, że osoby, które cechuje wysoki poziom inteligencji są na ogół bałaganiarzami jest faktem. Na Uniwersytecie w Minnesocie przed laty zostały przeprowadzone badania, które mówią, że zwracanie mniejszej uwagi na bałagan, przykładowo na biurku wiąże się z tym, że mózg zajęty jest ważniejszymi sprawami. Zdaniem naukowców - nieco bardziej zapuszczone środowisko pracy inspiruje do większej kreatywności.

Jak kochają inteligentne osoby?

O tym, jak kochają inteligentne osoby pisało już wielu ekspertów - m.in. profesor filozofii z Harvardu Alex’a Benzer. W swojej książce pt. “The Tao of Dating" wyjaśnił to w dość ironiczny sposób. Twierdzi on, że paradoksalnie związki osób inteligentnych często są mniej trwałe i wymagają większej uwagi. Inteligenci potrafią szybko się nudzić, a ich specyficzny styl bycia nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem. Bywają też zapominalscy, odwlekają większość rzeczy na ostatnią chwilę i - jak wspomnieliśmy już wcześniej - nie przywiązują zbyt dużej uwagi do porządku wokół siebie, co dla niektórych może być bardzo irytujące.

Zdjęcie Ludzie inteligentni boją się odrzucenia i zdrady. Dlatego też bywają nieufni / 123RF/PICSEL

Gdy już odnajdą jednak swoją drugą połówkę, potrafią naprawdę cieszyć się szczęśliwym związkiem. Co więcej, ich życiowym towarzyszem wcale nie musi być osoba o równie błyskotliwym umyśle.

Z badań przeprowadzonych w 2017 roku, m.in. przez psychologa Pieternel’a Dijkstra wiemy także, że osoby nieprzeciętnie inteligentne na ogół są czułe, troskliwe i nie boją się tego okazywać, jednak po pewnym czasie mogą stać się oziębłe. Ponadto bywają nieufne, bo obawiają się porzucenia i zdrady.