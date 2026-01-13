Spis treści: Jak nauka języków wpływa na mózg? Badania nad mózgiem wskazują jasno Kto ma najwięcej do zyskania? Naturalny sposób na zdrowy mózg

Jak nauka języków wpływa na mózg?

Najprościej rzecz ujmując, można określić ją mianem solidnej gimnastyki dla mózgu. Kiedy "przeskakujemy" między różnymi językami, organ ten wykonuje swego rodzaju intensywny trening. W jednym momencie wybiera odpowiednie, choć obce dla siebie słowa i struktury gramatyczne, tłumi niepotrzebne elementy i dba o stałe utrzymywanie koncentracji.

Podejmując taki wysiłek regularnie, wzmacniamy pamięć, uwagę i funkcje poznawcze. To dokładnie te części umysłu, które zwykle słabną wraz z wiekiem. Każda dodatkowa minuta spędzona na nauce języka obcego i jego używaniu zbliża nas do kumulowania pozytywnego wpływu na mózg.

Badania nad mózgiem wskazują jasno

Grupa naukowców pod przewodnictwem doktora Augustina Ibaneza, specjalizującego się w dziedzinie neurobiologii, przeprowadziła międzynarodowe badanie, w którym udział wzięło ponad 86 tysięcy osób między 51. a 90. rokiem życia. Wykazano, że w przypadku osób posługujących się więcej niż jednym językiem tempo starzenia biologicznego mózgu jest wolniejsze niż w przypadku osób mówiących tylko w jednym języku.

Z analiz autorów badania wynika, że ludzie władający więcej niż jednym językiem byli ponad dwa razy mniej narażeni na przyspieszone procesy degradacyjne tego organu. Efekt miał być niezależny od czynników takich jak poziom wykształcenia, styl życia czy środowisko społeczno-ekonomiczne. Świadczy to o tym, że język sam w sobie może pełnić funkcję ochronną dla pamięci, kojarzenia faktów i ogólnej koncentracji.

Kto ma najwięcej do zyskania?

Choć nauka języków obcych nie ma limitu wiekowego, w kontekście spowalniania starzenia mózgu szczególnie warto pomyśleć o tym po 50. roku życia. Badanie obejmowało właśnie tę grupę wiekową. Powód był prosty - to właśnie wtedy najczęściej dochodzi do zauważalnych zmian w funkcjonowaniu pamięci i uwagi.

Warto podkreślić, że nauka języka nie musi oznaczać perfekcji i wielu godzin spędzanych na kosztownych kursach. Nie chodzi przecież o zostanie profesjonalnym tłumaczem. Wystarczy zacząć od 15 minut dziennie poświęcanych na szkolenie np. przy pomocy aplikacji do nauki. Warto słuchać podcastów i czytać w obcym języku, przechodząc z czasem do konwersacji. Jeśli nie masz takiej możliwości, zaleca się przynajmniej mówić na głos, nawet gdy uczysz się w pojedynkę.

Naturalny sposób na zdrowy mózg

Wyniki badania to kolejny głos ekspertów sugerujący, że zdrowie mózgu nie sprowadza się wyłącznie do genetyki i medycyny. Ogromne znaczenie ma także styl życia i codzienna aktywność fizyczna, dieta czy praca umysłowa. Dodanie do tego nauki języków jest kolejnym krokiem, który pomoże zachować młodszy umysł na dłużej. Im wcześniej zaczniemy, tym dłużej mózg będzie korzystał z wzmocnionych połączeń nerwowych i większej zdolności poznawczej.

Źródło: Nature.com

