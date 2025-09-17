Sezon na grzyby w Polsce. Już wkrótce będzie ich cała masa

Mimo iż oficjalnie uznaje się, że sezon na grzyby w Polsce trwa od połowy września do listopada, można zbierać je tak naprawdę przez większość roku. Wszystko zależy od panujących warunków pogodowych - przy niezbyt wysokich temperaturach i umiarkowanych opadach może być ich całkiem sporo nawet wiosną czy latem. Tego roku grzybiarze już w lipcu wywozili z lasów pełne kosze najsmaczniejszych okazów - kurek, maślaków, koźlarzy, podgrzybków czy borowików. Biorąc pod uwagę aktualne warunki pogodowe, prognozuje się, że w najbliższych dniach mogą pojawić się pierwsze w tym roku, obfite wysypy. Jeśli więc zależy ci na sporej ilości tych zdaniem wielu najsmaczniejszych prawdziwków, ruszaj do lasów jeszcze przed weekendem. Podpowiadamy, w których regionach kraju rosną teraz na potęgę.

Gdzie rosną grzyby w Polsce? Aktualne doniesienia

Grzybiarze, którzy wybierają się do lasów, mogą liczyć na wskazówki dostępne w sieci, które znacznie ułatwiają poszukiwania i dają większą szansę na szczęśliwy finał. Na portalu grzyby.pl zamieszczane są regularnie wpisy od osób, które na bieżąco śledzą warunki w polskich lasach. Przeglądając wpisy w sieci można więc szybko dowiedzieć się, gdzie konkretnie się udać, a które miejsca lepiej sobie odpuścić. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia na temat wysypu borowików w polskich lasach. Grzybiarze zamieszczają zdjęcia swoich imponujących zbiorów i wskazują konkretne lokalizacje. Gdzie zatem ich szukać?

Borowiki to najchętniej zbierane w Polsce grzyby. Warto wypatrywać ich w okolicach sosen, świerków dębów i buków Piotr Kamionka/REPORTER East News

Z mapy zamieszczonej na stronie grzyby.pl można wnioskować, że na ten moment na obfite zbiory grzybów mogą liczyć głównie mieszkańcy północnej, północno-zachodniej jak również południowej części Polski. W województwie mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim i lubelskim grzybów nie ma jeszcze zbyt wiele, jednak sytuacja dynamicznie się zmienia. Zdaniem synoptyka grzybowego, w ciągu najbliższych kilku dni, w centralnej części Polski może zacząć przybywać ich na potęgę.

Gdzie rosną już borowiki? Znamy konkretne miejsca

Borowików jest już w polskich lasach całkiem sporo. Z zamieszczonych w sieci wpisów możemy dowiedzieć się, że wiele zdrowych okazów udało się w ciągu ostatnich dwóch dniach zebrać w województwach warmińsko-mazurskim, podkarpackim, dolnośląskim i lubuskim.

Bardzo dużo młodych borowików. Zaczyna się kolejny rzut.

Przepiękne potężne borowiki dopiero co wychodzące ze ściółki, kilka długonogich młodych koźlarzy pomarańczowo-żółtych, parę babek i koźlarze czarne.

Setki borowików małych, dużych, starych, młodych. (…) Wszystko w lasach liściastych i mieszanych.

W sumie 50 borowików wysmukłych i 10 podgrzybków (świeżych i jędrnych) i przypadkowa kurka.

Gdzie szukać borowików?

Aby zwiększyć szansę na zebranie dużej ilości borowików, należy wiedzieć w jakich konkretnie miejscach ich wypatrywać. Grzyby te najchętniej wyrastają:

w lasach iglastych i mieszanych - pod sosnami, świerkami, dębami i bukami

na glebach przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych

często w pobliżu mchów, paproci i traw

po deszczach, podczas dosyć ciepłych, wilgotnych dni

