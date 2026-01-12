Łamigłówka umysłowa. Logika jest tu ważniejsza niż kalkulator

Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób, aby połączyć zabawę z nauką. Takie łamigłówki dostarczają nie tylko rozrywki, lecz również efektywnie stymulują umysł, wspierają koncentrację oraz rozwijają umiejętność logicznego myślenia. Dzięki nim mózg pracuje intensywniej, co może pozytywnie wpłynąć na codzienną sprawność intelektualną. Przekonaj się, jak poradzisz sobie z tym zadaniem i czy znajdziesz właściwe rozwiązanie. Poniżej znajduje się sekwencja liczb, a twoim zadaniem jest znalezienie niewiadomej, która kryje się pod znakiem zapytania. Na wykonanie zadania masz 10 sekund!

Co kryje się pod znakiem zapytania: 2, 6, 12, 20, ?

Poprawne rozwiązanie

Udało ci się rozpracować naszą łamigłówkę? Jeśli tak, to gratulacje! Oznacza to, że jesteś inteligentną osobą, która na dodatek potrafi szybko myśleć i rozwiązywać problemy. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak zmęczenie lub stres. Być może miałeś dzisiaj gorszy dzień? Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej znajdziesz rozwiązanie.

Dane i niewiadome:

2, 6, 12, 20, ?

Obliczając przyrosty, otrzymujemy:

6 − 2 = 4

12 − 6 = 6

20 − 12 = 8

Różnice rosną regularnie o 2, tworząc sekwencję: +4, +6, +8. Zgodnie z tym schematem kolejna różnica powinna wynosić +10. Dodając ją do ostatniej znanej liczby:

20 + 10 = 30

Pod znakiem zapytania kryje się: 30.

