Zadanie matematyczne: Jak szybko potrafisz łączyć fakty i rozwiązywać problemy? Przekonajmy się
Zwykłe zagadki matematyczne mogą porządnie namieszać w głowie, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się banalne. Z tym ćwiczeniem również tak jest. Gotowy na wyzwanie? Sprawdź, czy potrafisz przejrzeć pułapki i rozwiązać tę zagadkę!
Zagadka matematyczna dla bystrych umysłów
Nie ma nic lepszego dla pobudzenia mózgu niż solidna dawka matematyki! Ćwiczenia tego typu nie tylko rozwijają logiczne myślenie, ale także poprawiają koncentrację i pokazują, że liczby wcale nie muszą być nudne. Potrafią wciągnąć tak samo jak zagadki czy gry logiczne. Spróbuj swoich sił w krótkim wyzwaniu: pozornie prosta zagadka skrywa w sobie kilka sprytnych pułapek. Masz 15 sekund, aby znaleźć rozwiązanie. Dasz radę? Spójrz uważnie na polecenie. Powodzenia.
W sklepie 3 jabłka i 2 gruszki kosztują 12 zł, a 1 jabłko i 1 gruszka 5 zł. Ile kosztuje 1 jabłko?
Prawidłowe rozwiązanie
Udało ci się rozpracować naszą łamigłówkę? Jeśli tak, to gratulacje! Oznacza to, że jesteś inteligentną osobą, która na dodatek potrafi szybko myśleć i rozwiązywać problemy. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak zmęczenie lub stres. Być może miałeś dzisiaj gorszy dzień? Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej znajdziesz rozwiązanie. Zaczynamy od oznaczania:
- J = cena jednego jabłka
- G = cena jednej gruszki
Z pierwszego zdania mamy równanie:
- 3J + 2G = 12
Z drugiego zdania mamy:
- J + G = 5
Z drugiego równania (zamieniamy):
- G = 5 − J
Podstawiamy:
- 3J + 2 (5−J) = 12
- 3J + 10 − 2J = 12
- J + 10 = 12
- J = 2
Poprawna odpowiedź: Jedno jabłko kosztuje 2 zł.
