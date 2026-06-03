W skrócie Podkarpacie według najnowszych danych osiąga najwyższy wskaźnik długości życia kobiet w Polsce, a różnica pomiędzy najlepszym a najsłabszym wynikiem przekracza dwa lata.

Województwa łódzkie i śląskie mają najniższe oczekiwane trwanie życia kobiet, co podkreśla zróżnicowanie regionalne w długości życia w Polsce.

Dane wskazują, że czołowe regiony pod względem długości życia kobiet od lat utrzymują stabilną pozycję, a ranking odzwierciedla długotrwałe różnice między województwami.

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Podkarpackie wygrywa wśród kobiet

Jeśli patrzeć na przeciętne trwanie życia noworodka płci żeńskiej, liderami są województwa podkarpackie i podlaskie. Z danych GUS wynika, że dziewczynki urodzone w tych województwach w 2024 roku mogą według prognoz dożyć średnio 83,7 roku. Tuż za nimi plasuje się Małopolska, gdzie przewidywana długość życia wynosi 83,3 roku.

To ważne rozróżnienie, bo mówimy tu o wskaźniku statystycznym, a nie o pojedynczych przypadkach. Nie chodzi więc o to, że każda kobieta na Podkarpaciu żyje najdłużej, tylko o to, że warunki umieralności w tym województwie układają się dziś najkorzystniej dla kobiet na tle reszty kraju.

Na drugim końcu zestawienia są łódzkie i Śląsk

Najkrótsze oczekiwane trwanie życia kobiet odnotowano w ostatnim zestawieniu w województwach łódzkim i śląskim. GUS podaje, że przeciętne trwanie życia kobiet w tym regionie wynosi 81,4 roku, a mężczyzn 73,6 roku. W przypadku kobiet zbliżony wynik odnotowano także na Śląsku. To oznacza, że różnica między czołówką a końcem rankingu sięga ponad dwóch lat. W statystyce demograficznej to bardzo dużo.

Na pierwszy rzut oka dwa lata mogą nie brzmieć dramatycznie. Ale w skali zdrowia publicznego, stylu życia, dostępu do opieki i struktury zgonów to przepaść. Taka rozpiętość mówi wyraźnie, że Polska nie starzeje się ani nie zdrowieje równomiernie. Są regiony, w których kobiety statystycznie żyją dłużej, i takie, gdzie ten dystans wciąż pozostaje wyraźnie krótszy.

Gdzie kobiety w Polsce żyją najdłużej? 123RF/PICSEL

To nie jest jednorazowy przypadek

Podkarpacie nie pojawiło się na szczycie znikąd. Region od lat utrzymuje bardzo wysokie wyniki dla kobiet i regularnie znajduje się w ścisłej krajowej czołówce. To pokazuje coś ważnego: nie mamy do czynienia z przypadkowym wahnięciem, tylko z województwem, które od dłuższego czasu utrzymuje bardzo dobre wskaźniki długości życia kobiet.

Podobnie wysoko pozostaje też Podlasie, a w ścisłej czołówce trzyma się również Małopolska. To sugeruje, że mapa długowieczności kobiet w Polsce nie zmienia się całkowicie z roku na rok. Owszem, poszczególne liczby mogą się wahać, ale ogólny układ pozostaje dość stabilny.

Ostatnie lata namieszały, ale nie odwróciły całego układu

W ostatnich latach długość życia kobiet, podobnie jak mężczyzn, została mocno zaburzona przez pandemię. W całym kraju odnotowano wówczas spadki, które później zaczęły się stopniowo odbudowywać. Mimo tych zmian liderem pod względem długości życia kobiet pozostało podkarpackie.

To ważne, bo łatwo ulec wrażeniu, że po pandemicznym zamieszaniu wszystko przetasowało się od nowa. Tymczasem ogólny układ regionalny nie zniknął. Nadal widać wyraźnie, że niektóre województwa mają mocniejszą pozycję zdrowotno-demograficzną niż inne.

Dlaczego akurat ten region wypada tak dobrze?

Same tablice trwania życia nie odpowiadają wprost na pytanie "dlaczego?". Pokazują skutek, a nie pełną listę przyczyn. Na długość życia kobiet wpływają jednocześnie styl życia, struktura zgonów, jakość i dostępność opieki zdrowotnej, środowisko życia, poziom urbanizacji, a także czynniki społeczne i ekonomiczne.

W praktyce oznacza to, że nie da się sprowadzić sukcesu Podkarpacia do jednej modnej odpowiedzi w stylu "bo tam lepiej się je" albo "bo kobiety mniej się stresują". Demografia jest bardziej złożona. Ale sam fakt, że ten region znów znalazł się na szczycie, nie jest przypadkiem.

Za takimi wynikami zwykle stoi kilka nakładających się elementów. Znaczenie może mieć sposób życia, struktura rodzin, skala migracji, poziom zanieczyszczeń, obciążenie chorobami przewlekłymi czy dostęp do leczenia. Właśnie dlatego ranking długości życia kobiet jest tak interesujący. Pokazuje nie tylko suche liczby, ale też głębsze różnice między regionami.

Różnice w długości życia kobiet są wyraźne 123RF/PICSEL

Nie tylko długość życia, ale i mapa kobiecego starzenia się

Ten ranking mówi coś jeszcze: mapa długości życia kobiet w Polsce coraz wyraźniej pokazuje, że między regionami tworzą się dwa różne światy. Jeden to województwa z bardzo mocnymi wynikami, jak podkarpackie, podlaskie czy małopolskie. Drugi to miejsca, gdzie wskaźniki są zauważalnie słabsze, jak łódzkie czy śląskie.

Dla kobiet takie dane nie są tylko abstrakcyjną ciekawostką. Za nimi kryją się pytania o jakość starzenia się, zdrowie po sześćdziesiątce, obciążenie chorobami przewlekłymi i to, jak długo można zachować sprawność. Sam wskaźnik długości życia nie opowiada całej historii, ale pokazuje bardzo wyraźnie, gdzie statystycznie kobiety mają dziś najlepszy punkt startu.

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