Szybki test na logikę i matematyczne myślenie

Zagadki z liczbami to nie tylko świetna rozrywka, ale też sposób na rozruszanie mózgu. Pomagają ćwiczyć logikę, spostrzegawczość i umiejętność działania pod presją czasu. Dziś sprawdzisz, jak twój umysł radzi sobie w stresującej sytuacji. Wyobraź sobie, że siedzisz w szkolnej ławce, a nauczyciel niespodziewanie pyta o wynik. Spójrz na powyższe polecenie i wykonaj je w mniej niż 10 sekund. Dasz radę? Zobacz, czy twój mózg nadal jest tak bystry jak kiedyś.

Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówki Canva Pro INTERIA.PL

Prawidłowe rozwiązanie

Czy udało ci się rozwiązać naszą zagadkę? Jeśli tak, to serdecznie gratulujemy! To doskonały dowód twoich zdolności do szybkiego myślenia i rozwiązywania problemów. Jeśli natomiast nie udało ci się przejść przez to ćwiczenie, nie przejmuj się tym - nic straconego! Być może po prostu byłeś zmęczony lub rozkojarzony, co mogło wpłynąć na twoją koncentrację. Poniżej znajdziesz prawidłowe rozwiązanie. Dziękujemy za wspólną zabawę! Zacznijmy od podstawienia danych:

K - kot

P - pies

Pierwsze równanie:

2K - K = 6

K = 6

Drugie równanie:

P : K = 7

P : 6 = 7

P = 7 * 6

P = 42

Ostatnie zadanie:

P - 2K * K = ?

42 - (2*6) * 6 = ?

42 - 12 * 6 = ?

42 - 72 = -30

Podobała ci się nasza zabawa? Sprawdź inne łamigłówki:

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena Grześkowiak INTERIA.PL