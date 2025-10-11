Zagadka matematyczna, która sprawdzi, czy jesteś błyskotliwy

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Ta zagadka wygląda uroczo - w końcu to tylko pieski i kotki, prawda? Ale nie daj się zwieść! To matematyczna łamigłówka, która potrafi zaskoczyć nawet największych geniuszy. Pokaż, że potrafisz myśleć logicznie i rozwiąż ją w kilka sekund. Powodzenia!

Czy uda ci się rozwiązać trudną zagadkę matematyczną?
Czy uda ci się rozwiązać trudną zagadkę matematyczną?Canva ProINTERIA.PL

Szybki test na logikę i matematyczne myślenie

Zagadki z liczbami to nie tylko świetna rozrywka, ale też sposób na rozruszanie mózgu. Pomagają ćwiczyć logikę, spostrzegawczość i umiejętność działania pod presją czasu. Dziś sprawdzisz, jak twój umysł radzi sobie w stresującej sytuacji. Wyobraź sobie, że siedzisz w szkolnej ławce, a nauczyciel niespodziewanie pyta o wynik. Spójrz na powyższe polecenie i wykonaj je w mniej niż 10 sekund. Dasz radę? Zobacz, czy twój mózg nadal jest tak bystry jak kiedyś.

Starsza kobieta zamyślona patrząca przed siebie, po lewej młoda kobieta trzymająca lupę, po prawej kobieta zapisująca notatki na tablecie, nad głową starszej kobiety świeci żarówka symbolizująca pomysł, tło w odcieniach fioletu z puzzlami i napisem 'Kl...
Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówkiCanva ProINTERIA.PL

Prawidłowe rozwiązanie

Czy udało ci się rozwiązać naszą zagadkę? Jeśli tak, to serdecznie gratulujemy! To doskonały dowód twoich zdolności do szybkiego myślenia i rozwiązywania problemów. Jeśli natomiast nie udało ci się przejść przez to ćwiczenie, nie przejmuj się tym - nic straconego! Być może po prostu byłeś zmęczony lub rozkojarzony, co mogło wpłynąć na twoją koncentrację. Poniżej znajdziesz prawidłowe rozwiązanie. Dziękujemy za wspólną zabawę! Zacznijmy od podstawienia danych:

  • K - kot
  • P - pies

Pierwsze równanie:

  • 2K - K = 6
  • K = 6

Drugie równanie:

  • P : K = 7
  • P : 6 = 7
  • P = 7 * 6
  • P = 42

Ostatnie zadanie:

P - 2K * K = ?

42 - (2*6) * 6 = ?

42 - 12 * 6 = ?

42 - 72 = -30

Podobała ci się nasza zabawa? Sprawdź inne łamigłówki:

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena GrześkowiakINTERIA.PL

Najnowsze