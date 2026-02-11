Podchwytliwa łamigłówka na dobry dzień

Rozwiązywanie zagadek oraz różnego rodzaju zadań przynosi wiele pozytywnych efektów. To sposób na ćwiczenie umysłu, który wspiera koncentrację. Łamigłówki rozwijają umiejętność logicznego myślenia, kreatywność, a także zdolność radzenia sobie z problemami. Te umiejętności znajdują zastosowanie w codziennym życiu. Zacznijmy od łatwego zadania. Spójrz na poniższą instrukcję i spróbuj ją rozwiązać w mniej niż 10 sekund. Czy jesteś gotów? Zaczynamy!

Suma dwóch liczb wynosi 40. Jedna liczba jest o 8 większa od drugiej. Jakie to liczby?

Kliknij obrazek i sprawdź nasze pozostałe łamigłówki Canva Pro INTERIA.PL

Prawidłowe rozwiązanie

Nie było łatwo? A może rozwiązałeś zagadkę w kilka sekund? Sprawdźmy, jak sobie poradziłeś. Niezależnie od tego, czy odpowiedź była dobra, czy też zła - liczy się to, że próbujesz. Oto prawidłowe rozwiązanie

Dane:

Mniejsza liczba = x

Większa liczba = x + 8

Niewiadome:

x + (x + 8) = 40

x + x + 8 = 40

Rozwiązanie:

2x + 8 = 40

2x = 40 − 8

2x = 32

x = 16 - pierwsza liczba

16 + 8 = 24 - druga liczba

Podobała ci się nasza matematyczna zabawa? Sprawdź pozostałe łamigłówki:

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL