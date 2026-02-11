Zagadka matematyczna na dzień dobry. Rozruszaj szare komórki
Chwila koncentracji może pobudzić umysł skuteczniej niż następna filiżanka kawy. Choć ta zagadka sprawia wrażenie łatwej, potrafi zaskoczyć i wymaga naprawdę intensywnego myślenia. Sprawdź swoje zdolności logicznego rozumowania, licz uważnie i przekonaj się, czy jesteś w gronie tych, którzy od razu znajdują poprawną odpowiedź.
Podchwytliwa łamigłówka na dobry dzień
Rozwiązywanie zagadek oraz różnego rodzaju zadań przynosi wiele pozytywnych efektów. To sposób na ćwiczenie umysłu, który wspiera koncentrację. Łamigłówki rozwijają umiejętność logicznego myślenia, kreatywność, a także zdolność radzenia sobie z problemami. Te umiejętności znajdują zastosowanie w codziennym życiu. Zacznijmy od łatwego zadania. Spójrz na poniższą instrukcję i spróbuj ją rozwiązać w mniej niż 10 sekund. Czy jesteś gotów? Zaczynamy!
Suma dwóch liczb wynosi 40. Jedna liczba jest o 8 większa od drugiej. Jakie to liczby?
Prawidłowe rozwiązanie
Nie było łatwo? A może rozwiązałeś zagadkę w kilka sekund? Sprawdźmy, jak sobie poradziłeś. Niezależnie od tego, czy odpowiedź była dobra, czy też zła - liczy się to, że próbujesz. Oto prawidłowe rozwiązanie
Dane:
- Mniejsza liczba = x
- Większa liczba = x + 8
Niewiadome:
- x + (x + 8) = 40
- x + x + 8 = 40
Rozwiązanie:
- 2x + 8 = 40
- 2x = 40 − 8
- 2x = 32
- x = 16 - pierwsza liczba
- 16 + 8 = 24 - druga liczba
