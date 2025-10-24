Spostrzegawczość i koncentracja często wystawiane są na próby, zwłaszcza gdy musimy mierzyć się z wieloma obowiązkami jednocześnie. Pomocne mogą być więc różnorodne zagadki, które sprawiają, że umysł staje się elastyczniejszy. Spójrz na poniższy obrazek i znajdź wszystkie psy, jakie się na nim znajdują. Na wykonanie zadania masz tylko 10 sekund. Presja czasu może być przytłaczająca, jednak nie daj się wszelkim pułapkom. Do wyboru masz 4 odpowiedzi:

Udało się znaleźć wszystkie psy? Brawo! To znak, że nie dałeś się zwieść naszym pułapkom. Czasem pod presją czasu można nawet psa pomylić z kotem, albo nie dostrzec tak drobnych elementów, jak sam ogon. A jeśli tym razem nie udało ci się sprostać wyzwaniu, to bez obaw. Skupienie zależy od wielu czynników, takich jak zmęczenie czy stres. Może po prostu nie był to twój dzień? Poprawna odpowiedź to: a) 8. Wyjaśnienie rozwiązania znajdziesz na poniższym obrazku. Pamiętaj, że niektóre kaczki mogą być dużo mniejsze.