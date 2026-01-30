Spis treści: Jaka temperatura w domu jest uznawana za bezpieczną? Co się dzieje z organizmem, gdy zakręcamy kaloryfer? Zakręcanie kaloryfera a zdrowie seniorów Wilgoć, pleśń i grzyby. Ukryty skutek zimnego mieszkania Czy spanie w chłodzie jest zdrowe? Kiedy niska temperatura w domu powinna nas zaniepokoić?

Jaka temperatura w domu jest uznawana za bezpieczną?

Jeszcze kilka lat temu 18°C uchodziło za uniwersalny standard bezpiecznej temperatury w mieszkaniu. Dziś eksperci mówią o tym znacznie ostrożniej. Najnowsze wytyczne WHO z 2025 roku jasno wskazują, że 18°C stanowi dolną granicę dla osób zdrowych, ale coraz więcej badań pokazuje, że taki poziom rzadko wspiera pełen dobrostan organizmu.

W przypadku seniorów oraz osób z chorobami przewlekłymi zakres uznawany za bezpieczny i stabilny przesuwa się wyraźnie w górę. Temperatura 20-24°C sprzyja utrzymaniu równowagi fizjologicznej, zmniejsza obciążenie układu krążenia i pozwala układowi nerwowemu działać w bardziej przewidywalnym rytmie. Badacze z Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research (2025) zwracają uwagę, że właśnie w tym przedziale poprawia się koncentracja, spada napięcie mięśniowe, a reakcje stresowe organizmu ulegają wyciszeniu.

Zanim ustawimy termostat na konkretne wartości, najpierw powinniśmy wziąć pod uwagę specyfikę pomieszczenia. W salonie warto utrzymywać temperaturę na poziomie 20-22°C, ponieważ w takim zakresie można swobodnie spędzać czas, nie czując znużenia ani chłodu. Atmosfera w sypialni będzie lepiej służyła regeneracji, jeśli będziemy utrzymywać w niej temperaturę 17-19°C. Łazienka potrzebuje wyższej temperatury około 22-24°C, ponieważ tam różnica między ciepłą wodą a powietrzem może wywołać szok termiczny.

Nocą wrażliwość organizmu na temperaturę rośnie. Badanie opublikowane przez Uniwersytet Harvarda w 2017 roku pokazuje, że temperatury powyżej 24°C w sypialni zaburzają pracę autonomicznego układu nerwowego, podnoszą tętno i pogarszają jakość snu, szczególnie u osób starszych.

Zanim ustawimy termostat na konkretne wartości, najpierw powinniśmy wziąć pod uwagę specyfikę pomieszczenia sinenkiy 123RF/PICSEL

Co się dzieje z organizmem, gdy zakręcamy kaloryfer?

Po zakręceniu kaloryfera temperatura w mieszkaniu dość szybko się obniży, zwłaszcza jeśli na zewnątrz panują minusowe temperatury. Niestety spadek temperatury bezpośrednio wpływa też na funkcjonowanie naszego organizmu. Naczynia krwionośne w skórze ulegają zwężeniu, aby ograniczyć utratę ciepła, przez co rośnie ciśnienie tętnicze oraz obciążenie serca, szczególnie u osób po 50. i 60. roku życia.

Systematyczny przegląd badań opublikowany w 2023 roku przez zespół z WHO Collaborating Centre on Investment for Health and Well-being w Walii wykazał wyraźny związek między temperaturą w mieszkaniach poniżej 18°C a gorszym stanem zdrowia, obejmującym układ krążenia, samopoczucie i komfort życia.

Chłodne, często suche powietrze drażni błony śluzowe nosa i gardła, sprzyja mikropęknięciom nabłonka i ułatwia wnikanie wirusów. Przegląd opublikowany w 2025 roku w "Frontiers in Public Health" przez zespół z Uniwersytetu w Oulu pokazał, że niekorzystne warunki pogodowe oraz chłodniejsze środowisko sprzyjają infekcjom górnych dróg oddechowych, zwłaszcza u osób starszych i mieszkańców miast.

W podobnym tonie utrzymany jest przegląd Europejskiego Towarzystwa Oddechowego z 2023 roku, który łączy zimne, źle ogrzane mieszkania z częstszymi problemami oddechowymi u dzieci.

Niższa temperatura w domu uruchamia również mechanizmy metaboliczne. Organizm zwiększa produkcję ciepła, przyspieszając przemiany energetyczne, co dla osób młodszych i zdrowych jest w pełni naturalne, natomiast u seniorów z ograniczonymi rezerwami energetycznymi prowadzi do szybszego zmęczenia i spadku wydolności.

Metaanaliza opublikowana w 2023 roku w "Frontiers in Cardiovascular Medicine" przez zespół z Naval Medical University w Szanghaju potwierdziła, że ekspozycja na zimno zwiększa częstość incydentów sercowo‑naczyniowych, w tym zawałów i udarów. Nawet typowe zimowe temperatury, bez ekstremalnych mrozów, mogą nasilać obciążenie serca u osób starszych oraz pacjentów z nadciśnieniem i chorobą wieńcową.

Zbyt niska temperatura w domu może zaburzać sen i odporność 123RF/PICSEL

Zakręcanie kaloryfera a zdrowie seniorów

Starzenie się organizmu zmienia sposób reagowania na temperaturę otoczenia. Osoby w wieku powyżej 65 lat mają słabszą termoregulację, ponieważ receptory ciepła w skórze działają mniej sprawnie, a naczynia krwionośne tracą elastyczność, a to niestety utrudnia szybkie dostosowanie przepływu krwi do warunków środowiskowych. Oznacza to, że seniorzy odczuwają chłód później, lecz jego skutki dotykają ich mocniej.

Systematyczny przegląd literatury opublikowany w 2025 roku w przez zespół badaczy z Uniwersytetu Tokio ("Indoor Cold Exposure and Health Outcomes in Older Adults: A Systematic Review", wykazał, że niskie temperatury w mieszkaniach wiążą się z:

pogorszeniem jakości snu ,

obniżeniem nastroju ,

nasileniem negatywnych emocji ,

poczuciem izolacji społecznej.

Autorzy podkreślają, że chłód wpływa na układ neuroendokrynny - zwiększa poziom kortyzolu, hormonu stresu, a jednocześnie obniża aktywność układów odpowiedzialnych za regenerację. To reakcje, które kumulują się z czasem i mogą prowadzić do przewlekłego zmęczenia oraz osłabienia odporności.

Wrażliwość seniorów na zimno ma również wymiar somatyczny. Badania fizjologiczne prowadzone w ostatnich latach przez zespoły zajmujące się starzeniem (m.in. University of Manchester, 2024; National Institute on Aging, 2023) pokazują, że organizmy osób starszych szybciej przechodzą w tryb oszczędzania energii, gdy temperatura otoczenia spada poniżej komfortowego zakresu. Wówczas metabolizm zwalnia, a układ krążenia pracuje pod większym obciążeniem. W temperaturze poniżej 18°C rośnie ryzyko skurczu naczyń, które może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego i większego obciążenia serca.

Wilgoć, pleśń i grzyby. Ukryty skutek zimnego mieszkania

Co się stanie, jeśli wyłączymy ogrzewanie w domu na dłuższy czas? Powierzchnia szyb i ścian ulega wówczas gwałtownemu wychłodzeniu, a to bezpośrednio prowadzi do kondensacji pary wodnej. Ciepłe, wilgotne powietrze z oddechu, gotowania czy prania styka się z zimną przegrodą i skrapla się na niej w postaci mikroskopijnych kropelek. Jeśli taki stan utrzymuje się tygodniami, ściana nie jest już suchą barierą, lecz idealnym podłożem dla rozwoju grzybów pleśniowych i roztoczy.

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że wilgoć i pleśń w mieszkaniach są jednym z najważniejszych czynników środowiskowych pogarszających zdrowie układu oddechowego, szczególnie u dzieci, seniorów oraz osób z astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. W wytycznych wskazano, że obecność widocznej pleśni, zapachu stęchlizny oraz zawilgoconych powierzchni wiąże się ze wzrostem częstości świszczącego oddechu, napadów kaszlu i zaostrzenia astmy u domowników.

Nie marznij w domu - oszczędność jest tylko pozorna feliks szewczyk 123RF/PICSEL

Na wilgotnych, zimnych ścianach powstaje środowisko, w którym roztocza kurzu domowego i zarodniki pleśni mogą z łatwością przetrwać. Przekłada się to na wyższe ryzyko alergii, nasilenie objawów astmy oraz ogólne obniżenie jakości powietrza w mieszkaniu.

Grzyby domowe produkują m.in. lotne związki organiczne i mikotoksyny, które mogą drażnić błony śluzowe, wywoływać bóle głowy, uczucie zmęczenia i przewlekłe podrażnienie dróg oddechowych. WHO w swoich zaleceniach wyraźnie stwierdza, że ograniczanie wilgoci i zapobieganie kondensacji na powierzchniach wewnętrznych jest jednym z podstawowych działań profilaktycznych - na równi z utrzymaniem odpowiedniej temperatury i wentylacji.

Czy spanie w chłodzie jest zdrowe?

Spanie w chłodniejszym otoczeniu może wspierać naturalny rytm dobowy, ponieważ niższa temperatura sprzyja nocnemu spadkowi ciepłoty ciała, który jest jednym z sygnałów inicjujących wydzielanie melatoniny. Badania prowadzone w ostatnich latach przez zespoły zajmujące się fizjologią snu - m.in. przez naukowców z University of South Australia (2023) oraz Stanford Center for Sleep and Circadian Sciences (2024) - wskazują, że zakres temperatur 17-19°C może poprawiać jakość snu u osób młodszych i zdrowych.

W takich warunkach organizm łatwiej przechodzi w fazę snu głębokiego, a metabolizm nocny pracuje stabilniej. Warto jednak pamiętać, że te korzyści dotyczą osób z prawidłową termoregulacją, czyli zdolnością organizmu do utrzymania stałej temperatury wewnętrznej mimo zmian otoczenia. Chłodna sypialnia działa korzystnie tylko wtedy, gdy ciało ma zapewnioną izolację cieplną - ciepłą kołdrę, piżamę i brak przeciągów.

Sytuacja zmienia się diametralnie u osób po 60. roku życia. Starzenie osłabia mechanizmy termoregulacyjne, a naczynia krwionośne reagują wolniej i mniej efektywnie na spadek temperatury. Dlatego dla seniorów bezpieczniejszy i zdrowszy jest zakres 20-22°C, który stabilizuje pracę serca, ułatwia oddychanie i zmniejsza ryzyko nocnego wychłodzenia.

Seniorzy często oszczędzają na ogrzewaniu. Lekarze ostrzegają przed negatywnymi skutkami marznięcia 123RF/PICSEL

Kiedy niska temperatura w domu powinna nas zaniepokoić?

Niska temperatura w mieszkaniu powinna być dla nas sygnałem ostrzegawczym wtedy, gdy wpływa na mikrobiologię powietrza i sposób, w jaki funkcjonują domowe instalacje. Badania prowadzone w 2025 roku przez zespół z University of Exeter w ramach projektu Healthy Housing Futures wykazały, że długotrwałe utrzymywanie temperatury poniżej 17-18°C zwiększa stężenie lotnych związków organicznych (VOC) uwalnianych z materiałów budowlanych i mebli.

W chłodnych pomieszczeniach proces sorpcji i desorpcji wilgoci przebiega inaczej, przez co VOC kumulują się w powietrzu, a to może prowadzić do bólów głowy, podrażnienia oczu i obniżenia zdolności poznawczych. Co ciekawe, w tym samym badaniu zauważono, że w mieszkaniach o niskiej temperaturze częściej dochodzi do wahań ciśnienia pary wodnej, co sprzyja mikropęknięciom w tynku i odsłanianiu mikrostruktur, które stają się siedliskiem bakterii środowiskowych.

Nowe analizy z 2026 roku, przygotowane przez European Indoor Environment Observatory, zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt: wpływ chłodu na zachowanie domowników. W mieszkaniach, w których temperatura zimą spada poniżej 18°C, mieszkańcy ograniczają aktywność fizyczną, rzadziej korzystają z kuchni (co zwiększa spożycie żywności przetworzonej), a czas spędzany w bezruchu rośnie nawet o 25%. To pozornie drobna zmiana, lecz w dłuższej perspektywie prowadzi do pogorszenia krążenia, sztywności mięśni i spadku ogólnej sprawności.

W tym samym raporcie opisano, że niska temperatura wpływa również na działanie urządzeń elektronicznych - baterie szybciej tracą pojemność, a czujniki wilgotności i jakości powietrza pracują mniej precyzyjnie, a to niestety utrudnia kontrolę warunków w domu. Chłód nie oddziałuje wyłącznie na ciało, lecz na cały ekosystem domowy. Jeśli więc temperatura utrzymuje się poniżej 18°C przez wiele dni, a w domu mieszkają osoby starsze, chore lub z obniżoną odpornością, sygnał ostrzegawczy dotyczy nie tylko zdrowia, lecz także funkcjonowania przestrzeni, w której żyją.

Znajdź codzienną dawkę inspiracji od urody i zdrowia po podróże i styl życia. Sprawdź, co nowego na kobieta.interia.pl

Olga Leonowicz: Jesteśmy mniej podzieleni niż nam się mówi INTERIA.PL