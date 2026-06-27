Spis treści: Dlaczego dorośli zamawiają dania z menu dziecięcego? To nie fanaberia Czym różnią się dania z menu dziecięcego? Czy restauracja może odmówić sprzedaży dania z menu dziecięcego? Co na ten temat mówi prawo? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia sprawę jasno

Dlaczego dorośli zamawiają dania z menu dziecięcego? To nie fanaberia

Choć nazwa może sugerować, że są to posiłki przeznaczone wyłącznie dla najmłodszych, w praktyce wiele osób dorosłych sięga po dania z menu dziecięcego. Powody są różne, a niższa cena często wydaje się najmniej istotnym argumentem, przemawiającym za wyborem pozycji z karty dla najmłodszych.

Najczęściej chodzi o mniejsze porcje, które lepiej odpowiadają aktualnemu apetytowi. Nie każdy ma ochotę na pełnowymiarowy obiad, zwłaszcza podczas upałów albo w podróży. Nie chcąc marnować jedzenia, szczególnie w lokalach słynących z dużych porcji, zamówienie dania z menu dziecięcego staje się dla wielu osób dużo rozsądniejszym wyborem.

Potrawy bywają atrakcyjne również dla seniorów, osób po zabiegach medycznych i klientów będących na diecie. Zdarza się, że do restauracji wychodzimy w większym gronie znajomych. Trudno wtedy trafić w preferencje smakowe wszystkich uczestników spotkania. Nie jest więc zaskoczeniem, że część osób woli wybrać "bezpieczniejsze", bardziej neutralne dania, zamiast rezygnować całkowicie ze wspólnego wyjścia.

Zdarza się, że dorośli wolą zamówić danie z menu dziecięcego. Czy kelner może odmówić? 123RF/PICSEL

Czym różnią się dania z menu dziecięcego?

Posiłki w teorii przeznaczone głównie dla dzieci zazwyczaj mają prostszy skład, są łagodniej doprawione i podawane w mniejszych porcjach. Restauratorzy starają się wybierać opcje, które są łatwe do zjedzenia i odpowiadają preferencjom większości maluchów.

Nie istnieją przepisy określające, czym dokładnie musi być danie dziecięce. Wiele restauracji w swoich kartach uwzględnia klasyczne, mało wymyślne potrawy, takie jak rosół, naleśniki, makaron z sosem albo nuggetsy z frytkami, czyli propozycje, które mogą cieszyć się popularnością niezależnie od wieku.

Czy restauracja może odmówić sprzedaży dania z menu dziecięcego?

Przedsiębiorca ma prawo kształtować swoją ofertę i określać warunki sprzedaży. Jeżeli restauracja wyraźnie informuje klientów, że menu dziecięce jest przeznaczone wyłącznie dla gości do określonego wieku, może próbować ograniczyć składanie takich zamówień przez osoby dorosłe.

Kluczowe znaczenie ma jednak sposób komunikowania takich zasad. Klient powinien wiedzieć o nich przez złożeniem zamówienia. Jeśli informacja znajduje się w karcie dań lub została przekazana w klarowny sposób, ryzyko nieporozumień i rozczarowania jest znacznie mniejsze.

Co na ten temat mówi prawo?

Znaczenie mają ogólne zasady prawa konsumenckiego i przepisy dotyczące świadczenia usług. Oferta kierowana do klientów powinna być formułowana w sposób jasny, nie wprowadzać w błąd i nie dawać przestrzeni na niedopowiedzenia. Jeśli restaurator zamierza ograniczyć dostęp do określonych pozycji, powinien wyraźnie poinformować o tym gości, najlepiej poprzez zaakcentowanie tego w karcie dań. Jeżeli w menu znajduje się konkretna pozycja bez żadnych dodatkowych zastrzeżeń, klient ma prawo oczekiwać, że będzie mógł ją zamówić.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia sprawę jasno

W polskim prawie nie ma przepisu, który wprost zakazywałby osobom dorosłym zamawiania dań z menu dziecięcego. Nie istnieje również regulacja nakazująca restauracjom sprzedaż takich pozycji każdemu klientowi bez wyjątków. Jak często bywa, prawidłowy sposób rozwiązania sytuacji tkwi w szczegółach, dlatego o wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy przedstawiciela Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bartosza Klimczuka.

- Restaurator ma prawo kształtować swoją ofertę oraz określać grupę docelową poszczególnych dań, o ile nie narusza to przepisów prawa ani zasad uczciwości kupieckiej. Sama nazwa "menu dziecięce" nie oznacza automatycznego zakazu jego sprzedaży dorosłym - może jedynie sugerować, że dania mają mniejsze porcje lub są dostosowane do preferencji dzieci. Ponadto z praktyki wynika, że menu dziecięce nie jest kupowane przez same dzieci, które mają prawnie ograniczone możliwości dokonywania zakupów, a przez osoby dorosłe.

- Jeżeli restauracja chce ograniczyć dostępność takiego menu wyłącznie do określonej grupy klientów, powinna jasno sprecyzować zasady. Odmowa sprzedaży dorosłemu wyłącznie ze względu na wiek może budzić wątpliwości prawne, szczególnie jeśli konsument jest gotów zapłacić za danie. Z perspektywy prawa istotne jest, aby warunki sprzedaży były przejrzyste, a odmowa nie miała charakteru arbitralnego czy dyskryminującego.

- Warto również zauważyć, że w przypadku zamówień online - np. poprzez aplikacje dostawcze - egzekwowanie takiego ograniczenia może być trudne. Przedsiębiorca wprowadzający takie regulacje powinien mieć świadomość, że mogą one budzić kontrowersje zarówno wśród konsumentów, jak i w kontekście ewentualnej oceny sądowej.

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