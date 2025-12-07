Zapomnij o gorączkowych zakupach i presji. Ten trend "odczarowuje" święta, jakie znamy
Coraz głośniej mówi się o nowym sposobie przeżywania świąt, który nie stawia na efektowne dekoracje ani perfekcyjne przygotowania, lecz na spokój, prostotę i codzienność bez presji. To podejście, które pozwala odpuścić to, co męczy, i skupić się na tym, co naprawdę się dla nas liczy. Nic dziwnego, że zachwyciło Skandynawów, a teraz zaczyna przyciągać uwagę także w Polsce, bo obiecuje święta mniej męczące, a bardziej dopasowane do nas.
Czym jest trend Calm Christmas?
Calm Christmas to idea, która zakłada przeżycie świąt w rytmie dostosowanym do naszych realnych potrzeb - zwolnionym, minimalistycznym i pełnym refleksji. W swojej książce "Calm Christmas and a Happy New Year" autorka idei, Beth Kempton, proponuje podejście, w którym cały okres od końca listopada do początku stycznia staje się czasem na "wolniejszy, bardziej świadomy rytm": celebrację, która nie męczy, ale daje ukojenie, kontakt z bliskimi i momenty, które naprawdę mają dla nas znaczenie. Skandynawowie zauważyli w tym podejściu do świąt wiele z ukochanego przez nich hygge, co sprawiło, że oszaleli na punkcie tego trendu.
Kluczowe w Calm Christmas jest to, by przed świętami zadać sobie pytanie: "Jaki rodzaj świąt chcę mieć w tym roku?" i świadomie zaprojektować swoje świętowanie. To pozwala odrzucić zbyt wiele zobowiązań, rezygnować z nadmiaru i skupić się na tym, co dla nas ważne. To także zachęta do wolniejszego podejścia do zakupów, prezentów, dekoracji, planów i zobowiązań i wybierania tylko tych elementów, które rzeczywiście przynoszą radość, poczucie sensu lub spokoju. W ten sposób święta stają się bardziej autentyczne, a mniej stresujące i wyczerpujące. Innymi słowy: są dopasowane do nas i naszych potrzeb i dalekie od "dostosowywania się" pod lansowane przez media społecznościowe normy.
Jak wprowadzić Calm Christmas do swojego domu?
Aby wdrożyć u siebie Calm Christmas, warto zacząć od uświadomienia sobie, czego naprawdę pragniemy i dać sobie na to pozwolenie. Jak radzi Kempton na łamach stoswalduk.org: usiądź spokojnie, weź głęboki oddech i pomyśl, czy chcesz, by te święta były "magiczne", "proste", "kojące" czy może "odnawiające". Następnie potraktuj to jako filtr przy wszystkich decyzjach - zaproszeniach, planach, zakupach, prezentach, przygotowaniach. Jeśli coś nie wpisuje się w twoją intencję, pozwól sobie to odrzucić.
W praktyce chodzi też o konkretne zmiany: ograniczenie dekoracji, pozbycie się nadmiaru rzeczy, uproszczenie przestrzeni, np. usunięcie zbędnych przedmiotów z widoku, stonowanie światła (lampki, świece), stworzenie w domu przytulnego, spokojnego kąta do wypoczynku. Warto także zaplanować dni na odpoczynek, ciszę, refleksję czasem nawet samotnie, z książką, dziennikiem, spacerem lub po prostu chwilą oddechu.
Jeśli chodzi o prezenty, autorka proponuje bardziej świadome podejście - zanim coś kupisz, zastanów się, czy prezent jest 3xM: mindful (uważny, przemyślany), meaningful (znaczący), memorable (warty zapamiętania). Wiele drobiazgów i plastikowych rzeczy, które są impulsywnym zakupem, można zastąpić gestami, wspólnie spędzonym czasem, listami, opowieściami, czyli tym, co naprawdę buduje więzi i zostaje w pamięci, a nie zostanie "upchnięte" w jakiejś szufladzie i zapomniane.
Taka wizja świąt brzmi o niebo lepiej, bo ściąga z nas presję i wygórowane oczekiwania. Dzięki temu nie tylko nie będziemy czuć się przytłoczeni, ale w końcu poczujemy, że święta nareszcie wyglądają tak, jak zawsze je sobie wyobrażaliśmy/o jakich marzyliśmy.
Przewodnik Calm Christmas w 10 krokach
1. Ustal intencję na ten sezon
Zanim zaczniesz planować zakupy, spotkania, dekoracje czy gotowanie, odpowiedz sobie na pytanie:
"Jakich świąt naprawdę chcę w tym roku?":
• spokojnych i refleksyjnych
• rodzinnych i ciepłych
• minimalistycznych
• regenerujących
• twórczych
• pełnych samotności i odpoczynku
Ta intencja stanie się filtrem dla wszystkich decyzji. Jeśli jakiś pomysł, obowiązek lub zaproszenie nie jest z tobą zgodne - możesz z niego zrezygnować bez poczucia winy.
2. Oczyść przestrzeń
Calm Christmas nie polega na większej liczbie ozdób, tylko na stworzeniu miejsca, w którym można odetchnąć, zaakcentowaniu klimatu:
• usuń z widoku nadmiar rzeczy, by zrobić przestrzeń na dekoracje, które naprawdę lubisz
• uprość ustawienie przedmiotów - mniej znaczy więcej
• zadbaj o punktowe oświetlenie (lampki, świece, ciepłe światło zamiast jaskrawych lamp)
• stwórz jeden kącik wyciszenia - fotel, koc, książka, herbata
3. Ogranicz listę obowiązków
Święta nie muszą być "perfekcyjne":
• zmniejsz liczbę potraw i wybierz te, które naprawdę lubicie
• nie przygotowuj wszystkiego sama - poproś bliskich o wsparcie
• skróć listy zakupowe
• zamiast odwiedzin w biegu wybierz krótsze spotkania, ale spokojniejsze
4. Świadomie planuj czas
Calm Christmas oznacza także przestrzeń na odpoczynek:
• zaplanuj wolne dni, w których nic nie organizujesz
• wpisz w kalendarz ciszę, spacer, czas w pojedynkę
• wyznacz jedną lub dwie aktywności, które naprawdę chcesz zrobić - cała reszta jest opcjonalna
• zarezerwuj przestrzeń na refleksję nad mijającym rokiem
5. Podejdź uważniej do prezentów
Kempton proponuje wspomnianą metodę trzech "M": mindful, meaningful, memorable:
• kupuj mniej, ale lepiej - prezenty, które mają znaczenie
• pomiń drobiazgi, które szybko trafiają do kosza
• rozważ prezenty bardziej osobiste: książka z dedykacją, list, zdjęcie w ramce, obietnica wspólnego czasu
• daj sobie pozwolenie na "bezprezentowe" ustalenia z bliskimi
6. Zredukuj bodźce i konsumpcję
• ogranicz dekoracje do kilku ulubionych
• nie śledź świątecznego wyścigu na social mediach
• unikaj zakupów robionych z poczucia obowiązku
• wróć do prostych rytuałów: pieczenie, spacery, słuchanie kolęd, telefon do kogoś ważnego
7. Wprowadź rytuały wyciszające
• poranne parę minut ciszy
• wieczorne światło świecy
• zapisywanie wdzięczności
• krótki spacer codziennie lub co drugi dzień
• czytanie zimowych książek
• rodzinne opowieści zamiast kolejnego filmu oglądanego bez uwagi
8. Buduj sens, a nie "idealny obraz"
Calm Christmas zachęca do zastanowienia się, co naprawdę nadaje świętom znaczenie:
• rozmowy, nie dekoracje
• obecność, nie pośpiech
• małe gesty, nie wielkie przygotowania
• autentyczność, nie perfekcja
9. Przygotuj spokojne przejście w nowy rok
Święta w duchu Calm Christmas nie kończą się 26 grudnia:
• daj sobie kilka dni na wyciszenie, zanim zaczniesz planować rok
• unikaj presji "muszę zacząć od nowa od 1 stycznia"
• przeprowadź miękkie podsumowanie roku
• wyznacz kierunek, a nie listę zadań
10. Pozwól, by święta były inne niż zwykle
Najważniejsza zasada Calm Christmas: święta mogą wyglądać inaczej każdego roku:
• dopasuj je do swojej kondycji życiowej, zdrowotnej i emocjonalnej
• nie próbuj odtwarzać dawnych świąt, jeśli te już ci nie pasują
• wybierz własną definicję tradycji
Spokojnych świąt!
Znajdź codzienną dawkę inspiracji od urody i zdrowia po podróże i styl życia. Sprawdź, co nowego na kobieta.interia.pl