Czym jest trend Calm Christmas?

Calm Christmas to idea, która zakłada przeżycie świąt w rytmie dostosowanym do naszych realnych potrzeb - zwolnionym, minimalistycznym i pełnym refleksji. W swojej książce "Calm Christmas and a Happy New Year" autorka idei, Beth Kempton, proponuje podejście, w którym cały okres od końca listopada do początku stycznia staje się czasem na "wolniejszy, bardziej świadomy rytm": celebrację, która nie męczy, ale daje ukojenie, kontakt z bliskimi i momenty, które naprawdę mają dla nas znaczenie. Skandynawowie zauważyli w tym podejściu do świąt wiele z ukochanego przez nich hygge, co sprawiło, że oszaleli na punkcie tego trendu.

Kluczowe w Calm Christmas jest to, by przed świętami zadać sobie pytanie: "Jaki rodzaj świąt chcę mieć w tym roku?" i świadomie zaprojektować swoje świętowanie. To pozwala odrzucić zbyt wiele zobowiązań, rezygnować z nadmiaru i skupić się na tym, co dla nas ważne. To także zachęta do wolniejszego podejścia do zakupów, prezentów, dekoracji, planów i zobowiązań i wybierania tylko tych elementów, które rzeczywiście przynoszą radość, poczucie sensu lub spokoju. W ten sposób święta stają się bardziej autentyczne, a mniej stresujące i wyczerpujące. Innymi słowy: są dopasowane do nas i naszych potrzeb i dalekie od "dostosowywania się" pod lansowane przez media społecznościowe normy.

Jak wprowadzić Calm Christmas do swojego domu?

Aby wdrożyć u siebie Calm Christmas, warto zacząć od uświadomienia sobie, czego naprawdę pragniemy i dać sobie na to pozwolenie. Jak radzi Kempton na łamach stoswalduk.org: usiądź spokojnie, weź głęboki oddech i pomyśl, czy chcesz, by te święta były "magiczne", "proste", "kojące" czy może "odnawiające". Następnie potraktuj to jako filtr przy wszystkich decyzjach - zaproszeniach, planach, zakupach, prezentach, przygotowaniach. Jeśli coś nie wpisuje się w twoją intencję, pozwól sobie to odrzucić.

W praktyce chodzi też o konkretne zmiany: ograniczenie dekoracji, pozbycie się nadmiaru rzeczy, uproszczenie przestrzeni, np. usunięcie zbędnych przedmiotów z widoku, stonowanie światła (lampki, świece), stworzenie w domu przytulnego, spokojnego kąta do wypoczynku. Warto także zaplanować dni na odpoczynek, ciszę, refleksję czasem nawet samotnie, z książką, dziennikiem, spacerem lub po prostu chwilą oddechu.

Jeśli chodzi o prezenty, autorka proponuje bardziej świadome podejście - zanim coś kupisz, zastanów się, czy prezent jest 3xM: mindful (uważny, przemyślany), meaningful (znaczący), memorable (warty zapamiętania). Wiele drobiazgów i plastikowych rzeczy, które są impulsywnym zakupem, można zastąpić gestami, wspólnie spędzonym czasem, listami, opowieściami, czyli tym, co naprawdę buduje więzi i zostaje w pamięci, a nie zostanie "upchnięte" w jakiejś szufladzie i zapomniane.

Taka wizja świąt brzmi o niebo lepiej, bo ściąga z nas presję i wygórowane oczekiwania. Dzięki temu nie tylko nie będziemy czuć się przytłoczeni, ale w końcu poczujemy, że święta nareszcie wyglądają tak, jak zawsze je sobie wyobrażaliśmy/o jakich marzyliśmy.

Przewodnik Calm Christmas w 10 krokach

1. Ustal intencję na ten sezon

Zanim zaczniesz planować zakupy, spotkania, dekoracje czy gotowanie, odpowiedz sobie na pytanie:

"Jakich świąt naprawdę chcę w tym roku?":

• spokojnych i refleksyjnych

• rodzinnych i ciepłych

• minimalistycznych

• regenerujących

• twórczych

• pełnych samotności i odpoczynku

Ta intencja stanie się filtrem dla wszystkich decyzji. Jeśli jakiś pomysł, obowiązek lub zaproszenie nie jest z tobą zgodne - możesz z niego zrezygnować bez poczucia winy.

2. Oczyść przestrzeń

Calm Christmas nie polega na większej liczbie ozdób, tylko na stworzeniu miejsca, w którym można odetchnąć, zaakcentowaniu klimatu:

• usuń z widoku nadmiar rzeczy, by zrobić przestrzeń na dekoracje, które naprawdę lubisz

• uprość ustawienie przedmiotów - mniej znaczy więcej

• zadbaj o punktowe oświetlenie (lampki, świece, ciepłe światło zamiast jaskrawych lamp)

• stwórz jeden kącik wyciszenia - fotel, koc, książka, herbata

3. Ogranicz listę obowiązków

Święta nie muszą być "perfekcyjne":

• zmniejsz liczbę potraw i wybierz te, które naprawdę lubicie

• nie przygotowuj wszystkiego sama - poproś bliskich o wsparcie

• skróć listy zakupowe

• zamiast odwiedzin w biegu wybierz krótsze spotkania, ale spokojniejsze

4. Świadomie planuj czas

Calm Christmas oznacza także przestrzeń na odpoczynek:

• zaplanuj wolne dni, w których nic nie organizujesz

• wpisz w kalendarz ciszę, spacer, czas w pojedynkę

• wyznacz jedną lub dwie aktywności, które naprawdę chcesz zrobić - cała reszta jest opcjonalna

• zarezerwuj przestrzeń na refleksję nad mijającym rokiem

5. Podejdź uważniej do prezentów

Kempton proponuje wspomnianą metodę trzech "M": mindful, meaningful, memorable:

• kupuj mniej, ale lepiej - prezenty, które mają znaczenie

• pomiń drobiazgi, które szybko trafiają do kosza

• rozważ prezenty bardziej osobiste: książka z dedykacją, list, zdjęcie w ramce, obietnica wspólnego czasu

• daj sobie pozwolenie na "bezprezentowe" ustalenia z bliskimi

6. Zredukuj bodźce i konsumpcję

• ogranicz dekoracje do kilku ulubionych

• nie śledź świątecznego wyścigu na social mediach

• unikaj zakupów robionych z poczucia obowiązku

• wróć do prostych rytuałów: pieczenie, spacery, słuchanie kolęd, telefon do kogoś ważnego

7. Wprowadź rytuały wyciszające

• poranne parę minut ciszy

• wieczorne światło świecy

• zapisywanie wdzięczności

• krótki spacer codziennie lub co drugi dzień

• czytanie zimowych książek

• rodzinne opowieści zamiast kolejnego filmu oglądanego bez uwagi

8. Buduj sens, a nie "idealny obraz"

Calm Christmas zachęca do zastanowienia się, co naprawdę nadaje świętom znaczenie:

• rozmowy, nie dekoracje

• obecność, nie pośpiech

• małe gesty, nie wielkie przygotowania

• autentyczność, nie perfekcja

9. Przygotuj spokojne przejście w nowy rok

Święta w duchu Calm Christmas nie kończą się 26 grudnia:

• daj sobie kilka dni na wyciszenie, zanim zaczniesz planować rok

• unikaj presji "muszę zacząć od nowa od 1 stycznia"

• przeprowadź miękkie podsumowanie roku

• wyznacz kierunek, a nie listę zadań

10. Pozwól, by święta były inne niż zwykle

Najważniejsza zasada Calm Christmas: święta mogą wyglądać inaczej każdego roku:

• dopasuj je do swojej kondycji życiowej, zdrowotnej i emocjonalnej

• nie próbuj odtwarzać dawnych świąt, jeśli te już ci nie pasują

• wybierz własną definicję tradycji

Spokojnych świąt!

