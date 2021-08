Zasnęła z obrączką na palcu. Teraz jest złamany

Kobieta za pośrednictwem TikToka zaapelowała do innych internautów, by nie spali w obrączkach.

TikTokerka z Londynu — Ami dokładnie opisała całą historię. Wszystko zaczęło się od tego, że miała ochotę zmienić swoją dotychczasową biżuterię. Założyła więc jeden ze swoich srebrnych pierścionków na inny kciuk.



Przez to, że Ami już wcześniej miała na palcu tę obrączkę, to bez wahania zostawiła go tam na całą noc. Okazało się, że nie był to najlepszy pomysł. Już rano kobieta pożałowała swojej decyzji.



Kobietę obudził przeszywający ból kciuka. Okazało się, że obrączka odcięła jej dopływ krwi. Razem z chłopakiem starała się znaleźć rozwiązanie w internecie. Jednak żadna metoda nie zapobiegła obrzękowi.



Kobieta dopiero wtedy zdecydowała się pojechać do najbliższego szpitala, gdzie dopiero po 1,5 godziny udało się usunąć obrączkę. Podejrzewano, że palec może być złamany, a zdjęcie rentgenowskie tylko to potwierdziło.



Krótka historia, złamałam kciuk, próbując zdjąć pierścionek. Nie śpijcie w obrączkach, dzieciaki.

