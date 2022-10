Zastraszały dzieci w przedszkolu w przerażających maskach. “Lepiej bądź grzeczny”

“Metoda wychowawcza" rodem z horroru

Do zdarzenia doszło w Hamilton w stanie Missisipi w USA. Cztery opiekunki przedszkola Lil' Blessings Child Care & Learning postanowiły stosować na kilkuletnich dzieciach

“metodę wychowawczą" rodem z filmu grozy. Kobiety ubierały maski, które nosiła postać w horrorze “Krzyk", podchodziły do dzieci i głośno wrzeszczały. Miała to być kara dla przedszkolaków, które zachowywały się niegrzecznie, bądź nie sprzątały po sobie.

Na nagraniu widać, jak opiekunka zbliża się do maluchów, które właśnie jedzą posiłek. Wszystkie dzieci są przestraszone. Natomiast do swoich ofiar podchodzi jeszcze bliżej, by mieć pewność, że dobrze widzą przerażającą maskę, następnie potwornie krzyczy i nakazuje dzieciom: “lepiej bądź grzeczny".



Dyrektorka przedszkola nie zareagowała

Zachowanie nauczycielek zostało nagrane przez jedną z pracownic przedszkola zaniepokojoną potworną metodą zastraszania. Choć pierwsze takie nagranie pojawiło się na Facebooku już we wrześniu, dyrektorka placówki nie zareagowała. Konsekwencje wobec opiekunek zostały wyciągnięte dopiero po wtorkowej publikacji kolejnego filmiku z okrutną praktyką, który stał się viralem w social mediach.

W wywiadzie dla “Northeast Mississippi Daily Journal" Sheila Sanders, dyrektorka przedszkola, tłumaczyła, że nie wiedziała o wcześniejszym nagraniu, bo nikt jej o nim nie powiedział, a sprawę poznała dopiero w środę. Cztery opiekunki zostały zwolnione.

Sprawa, która zbulwersowała amerykańskie społeczeństwo prawdopodobnie nie zakończy się wyłącznie na zwolnieniu “opiekunek". Aktualnie bada ją Departament Zdrowia oraz biuro szeryfa hrabstwa Monroe.

