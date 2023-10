Co oznacza litera R na skrzynce pocztowej? Ważny znak dla pracownika poczty

W ostatnim czasie głośno o policyjnych apelach, przestrzegających przed tajemniczymi znakami, które pojawiają się na klatkach schodowych w wielu blokach. Te mają być oznaczeniami stosowanymi przez złodziei, którzy w ten sposób sprawdzają czy dane mieszkanie jest puste. Kółka, krzyżyki czy trójkąty w praktyce mają swoje konkretne znaczenie, które, dla własnego bezpieczeństwa, powinien poznać każdy mieszkaniec.

Wielu, zauważając na skrzynce pocztowej tajemniczą naklejkę z literką R obawia się, że podobny symbol może być kolejnym, stosowanym przez włamywaczy sposobem. Nic bardziej mylnego. W tym przypadku można spać spokojnie. Naklejka z literką R, która pojawia się na skrzynce pocztowej, jest ważną informacją dla pracowników Poczty Polskiej, w tym w szczególności dla listonoszy i kurierów.

"Jeśli często nie ma cię w domu a otrzymujesz przesyłki polecone, przygotowaliśmy dla ciebie idealne rozwiązanie. Adresowane do ciebie listy polecone mogą od razu trafiać do twojej skrzynki na listy" - informuje Poczta Polska, tłumacząc jednocześnie skąd na wielu skrzynkach na listy pojawia się tajemnicza literka R.

W rzeczywistości naklejka jest informacją dla pracowników poczty. Ci, widząc oznaczenie na danej skrzynce na listy, od razu wrzucą do niej list polecony, zamiast zostawiać właścicielowi mieszkania awizo.

Zdjęcie Czy listonosz może zostawić list polecony w skrzynce? Oto co należy zrobić / Tomasz Holod/Polska Press / East News

"Żądanie nie obejmuje przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru lub o kształtach/rozmiarach uniemożliwiających włożenie ich do oddawczej skrzynki pocztowej" - przypomina Poczta Polska.

Co oznacza R na awizo? Posiada konkretne znaczenie

Chcąc skorzystać z podobnego udogodnienia należy uprzednio złożyć odpowiedni wniosek. Można zrobić to go wygodnie przez internet (w tym przypadku konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego) lub wypełnić ręcznie i zanieść do najbliższej placówki pocztowej. Po oddaniu formularza pracownik poczty naklei na skrzynkę naklejkę. Usługa jest całkowicie bezpłatna i przydatna zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma nas w domu przez dłuższy czas.

Zdjęcie Co oznacza litera R na skrzynce pocztowej? Ważny znak dla pracownika poczty / archiwum prywatne

Literka R pojawia się jednak nie tylko na skrzynkach pocztowych. Zauważyć można ją również na awizo. Co oznacza naklejka R na kopercie? Wywodzi się z języka francuskiego, od słowa "recommande", oznaczającego nic innego, jak właśnie "polecony".

źródło: poczta-polska.pl