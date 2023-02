Trzęsienie ziemi w Syrii i Turcji zbiera żniwo

Tragiczne wydarzenia, które dotknęły w poniedziałek - 6 lutego południowo-wschodnią Turcję oraz północną Syrię wstrząsnęły całym światem. Liczbę ofiar na ten moment szacuje się na więcej niż 9,3 tys. osób, a rannych zostało ponad 40 tys. osób. Wciąż trwa akcja ratunkowa i poszukiwanie ciał, które utkwiły pod gruzami.

Zdjęcie przygniecionej przez gruzy nastolatki wstrząsnęło światem. Ojciec trzymał ją za rękę

Wśród ofiar śmiertelnych są dorośli, jak i dzieci. W sieci krąży już wiele fotografii, na widok których nie trudno powstrzymać łez. Jednym z nim jest zdjęcie, które pojawiło się ostatnio w sieci. Wykonano je w tureckim mieście Kahramanmaras i przedstawia mężczyznę - Mesuta Hancera ubranego w odblaskową kurtkę, który siedzi przy betonowych gruzach. Ze szczeliny zmasakrowanego budynku widać dłoń przygniecionego ciała jego 15-letniej córki - Irmakleyli Hancer.

Reklama

Nastolatka leży na materacu, a jej ciało przygniecione jest betonowym blokiem. Najprawdopodobniej są to pozostałości ich domu, a gdy wydarzyła się tragedia, nastolatka jeszcze spała. Mesut ma na zdjęciu kamienny wyraz twarzy, jak gdyby był w szoku i jeszcze nie docierało do niego, co się wydarzyło.

Zdjęcie Dramatyczne zdjęcie ojca i córki wstrząsnęło światem. Nikt nie przewidział takiej tragedii / ADEM ALTAN / East News

W sieci zamieszczono też drugie zdjęcie Mesuta i jego córki, sprzed 7 lat. Oboje stoją obok fontanny i uśmiechają się. Najpewniej są na wakacjach.

Poruszenie wśród internautów. Piszą, że nie mogą powstrzymać łez

Internautów bardzo poruszyła tragedia tej dwójki, a podobnych historii w Turcji i Syrii jest ogrom. Zdjęcie zebrało mnóstwo komentarzy od poruszonych internautów, którzy wyrażali swoje współczucie dla załamanego stratą ojca.

Irmakleyla Mesut jest ofiarą pierwszego trzęsienie ziemi tego dnia, które osiągnęło 7,8 stopnia w skali Richtera i uderzyło o 4:17 rano, podczas gdy wielu mieszkańców wciąż spało w swoich łóżkach, nie mogąc uciec.

Czytaj również: Blok przestał istnieć w kilka sekund. Przerażające nagranie z Turcji

Zdjęcie Potężne trzęsienie ziemi na terenie Syrii i Turcji spowodowało śmierć przynajmniej 9 tysięcy osób. Ciągle trwają poszukiwania ciał / LOUAI BESHARA / East News

Tuż po trzęsienie ziemi WHO ostrzegło, że liczba ofiar śmiertelnych na terenie Syrii i Turcji może dojść nawet do 20 tysięcy. We wtorek podano natomiast, iż poszkodowanych osób będzie znacznie więcej - szacuje się, że nawet 23 miliony, w tym 1,4 miliona dzieci.