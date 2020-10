Zdrowie kręgosłupa zaczyna się już w sypialni

Dolegliwości bólowe i sztywność ciała po przebudzeniu stanowią sygnały, że pora wymienić materac. Zadbajmy o zdrowy kręgosłup nie tylko w trakcie pracy, ale również podczas snu. Jak wybrać idealne podłoże do spania?

Pozycja siedząca nie sprzyja zdrowiu naszego kręgosłupa - tymczasem, pracując osiem godzin przy komputerze, trudno jej uniknąć. Do tego dochodzi brak ruchu, nieprawidłowe podnoszenie ciężkich przedmiotów, nadwaga czy zaniedbane wady postawy. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia w broszurze "Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa", od 75 proc. do 85 proc. ludzi na świecie przynajmniej raz w ciągu swego życia cierpiało lub będzie cierpiało z powodu bólu kręgosłupa. Zatem problem dotyczy zdecydowanej większości z nas. O kręgosłup powinniśmy zadbać kompleksowo: dobierając odpowiednie krzesło do pracy, ustawiając monitor na wysokości wzroku, codziennie poświęcając czas na ćwiczenia, a także dobierając właściwy materac. W końcu w łóżku spędzamy około ośmiu godzin, czyli 1/3 dnia. Jak dobrać materac przyjazny naszym plecom?

Im twardszy, tym zdrowszy? To popularny mit!

Wiele osób nadal sądzi, że im twardsze podłoże do spania, tym lepiej dla kręgosłupa. Każdy z nas potrzebuje innych warunków do zdrowego wysypiania się i poczucia komfortu. Nie ma uniwersalnego materaca, który przypasuje każdemu. Wszystko zależy od naszego wzrostu, postury, wagi, a także indywidualnych preferencji. Pamiętajmy, że odczucie twardości materaca jest kwestią subiektywną. Dlatego nie warto zasięgać opinii znajomych, najlepiej samemu przetestować materac przed zakupem. Powinniśmy zatem udać się do salonu, by po prostu... poleżeć. Wypróbowanie różnych stopni twardości materaca jest niezbędne, jeśli chcemy znaleźć produkt, który idealnie odpowiada naszym potrzebom.

Jak dobrać odpowiedni materac?

Najpierw kładziemy się na boku na testowanym materacu. Zwracamy uwagę na to, jak mocno zapadają się w nim biodra i barki. Powinny jedynie delikatnie się zagłębić. Z kolei linia kręgosłupa musi pozostać prosta: najlepiej poprosić o pomoc osobę która spojrzy z boku i pomoże nam zweryfikować, czy rzeczywiście tak jest. Następnie kładziemy się na plecach. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa powinien płasko przylegać do materaca. Jeśli "wisi w powietrzu", oznacza to, że materac jest zbyt twardy. Na koniec skupiamy się na naszym subiektywnym odczuwania powierzchni, czyli po prostu na tym, czy jest nam wygodnie i czy potrafimy się odpowiednio rozluźnić, by bez kłopotów zapadać w sen w naszym nowym łóżku.

Sprężynowy czy piankowy - na co zwrócić uwagę?

To właśnie od wypełnienia materaca zależy, czy odczuwamy wygodę. Teraz na rynku można znaleźć sporo różnych rozwiązań. Materace ze sprężynami kieszeniowymi o siedmiu polach twardości znajdziemy w ofercie marki Comforteo. Każda sprężyna działa w nich niezależnie. Oznacza to, że poszczególne sprężyny uginają się lub dopychają w zależności od krzywizn naszego ciała i jego ułożenia. W efekcie możemy mówić, że cały materac dopasowuje się do kształtu ciała leżącej osoby i dobrze podpiera kręgosłup na całej długości. Standardowo jest 272 sprężyn na metr kwadratowy materaca, ale im więcej, tym lepiej. W materacach z wkładem multipocket znajdziemy ich 508, a w Multi-Multi - aż 1000. Warto nieco więcej zainwestować w zdrowie swojego kręgosłupa i komfort snu i postawić na zaawansowaną sprawdzoną technologię.

Dla osób starszych i nie w pełni sprawnych ruchowo zalecane są termoelastyczne materace z pianki i lateksu, które zapewniają miękkość, przy jednoczesnym solidnym podparciu kręgosłupa. Dodatkowo zapobiegają drętwieniu kończyn, co stanowi częstą przypadłość osób w podeszłym wieku. Gdy mięśnie rozluźniają się podczas zapadania w sen, nieprawidłowo dobrane podłoże może powodować ucisk na naczynia krwionośne i nieprzyjemne mrowienie, a nawet chwilową utratę czucia w kończynie. Materac Maya marki Comforteo ma przy tym właściwości masujące, dobrze dopasowuje się do kształtu ciała, przez co daje właściwe podparcie kręgosłupowi na wszystkich odcinkach i pozwala mięśniom odprężyć się podczas snu. Materac ma też właściwości antyalergiczne i doskonałą wentylację dzięki siatce 3D zastosowanej dookoła. Teraz przy zakupie materaca Maya o szerokości 140 cm i więcej sprężystą zapachową poduszkę Lawenda kupimy za 1 zł.

Odpowiednio dobrany materac pozwoli nam uniknąć najczęstszych dolegliwości związanych z niewygodnym snem - drętwienia kończyn, bólów odcinka szyjnego i lędźwiowego, sztywnienia kości, a nawet bólów głowy. Zakup dobrego materaca jest zatem doskonałą inwestycją w nasze zdrowie.

