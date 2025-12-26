Spis treści: Prosta łamigłówka na rozruszanie szarych komórek Matematyczne wyzwanie: Nie każdemu udało się mu podołać Prawdziwy test logicznego myślenia. Spróbujesz?

Prosta łamigłówka na rozruszanie szarych komórek

Z rozwiązywania zagadek i różnorodnych ćwiczeń płynie wiele korzyści. To trening dla mózgu, który pomaga utrzymywać go w skupieniu. Łamigłówki pozwalają rozwijać logiczne myślenie, kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Wszystko przekłada się na życie codzienne. Wykonując tego typu zadania wkroczysz w nadchodzący rok ze świeżymi pomysłami i w pełnym skupieniu. Zacznijmy od czegoś prostego. Spójrz na poniższe polecenie i spróbuj rozwikłać je w mniej niż 15 sekund. Gotowy? Start!

Ile wynosi połowa z jednej czwartej ze 100?

Nie było łatwo? A może rozwiązałeś zagadkę w kilka sekund? Sprawdźmy, jak sobie poradziłeś. Niezależnie od tego, czy odpowiedź była dobra, czy też zła - liczy się to, że próbujesz. Oto prawidłowe rozwiązanie

1/4 z 100 = 25

Połowa z 25 to 12,5

Odpowiedź: 12,5

Matematyczne wyzwanie: Nie każdemu udało się mu podołać

Przejdźmy zatem do czegoś trochę trudniejszego. Z każdym ćwiczeniem stopniowo zwiększamy poziom zaawansowania, aby twój umysł mógł w pełni rozwinąć swoje możliwości. Tym razem zagadka będzie wymagała od ciebie logicznego myślenia. Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się rozwiązać zadanie bez użycia kartki i kalkulatora. Tym razem na wykonanie zadania masz zaledwie 10 sekund.

Noworoczna łamigłówka. Jak dobrze łączysz fakty i liczby? Canva Pro INTERIA.PL

Ta zagadka była podchwytliwa i wymagała nie lada skupienia. Pamiętaj, że połowa testu już za tobą i już niewiele zostało, abyś wytrwał do końca. Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź.

Rozwiązanie:

8 osób × 12 winogron = 96

Odpowiedź: Uczestnicy imprezy zjedli łącznie 96 winogron.

Prawdziwy test logicznego myślenia. Spróbujesz?

Zostało ostatnie zadanie. To będzie należało do najtrudniejszych. Jednak nie martw się już na starcie. Na pewno sobie poradzisz. To ćwiczenie pozwoli ci zacząć 2026 rok ze świeżym umysłem i wolnym od zmartwień. Na rozwiązanie tej łamigłówki masz 10 sekund. Powodzenia!

Zagadka matematyczna, którą rozwiązali nieliczni Canva Pro INTERIA.PL

Udało się? Brawo! Oznacza to, że do twojej głowy napłynie wiele pomysłów, a w pracy zaskoczysz błyskotliwością. Jeśli nie sprostałeś wyzwaniu, to nic się nie stało. O to chodzi w treningu - nie zawsze będzie szło po naszej myśli. W nowym roku spróbuj częściej wykonywać zadania matematyczne, a twój umysł będzie ci wdzięczny. My dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej znajdziesz prawidłową odpowiedź.

Ojciec jest starszy od syna o:

36 − 9 = 27 lat

Jeśli w pewnym momencie syn będzie miał x lat, to ojciec będzie miał:

x + 27 lat

Rozwiązujemy równanie:

x + 27 = 2x

27 = x - tyle lat będzie miał syn

Syn ma teraz 9 lat, więc:

27 − 9 = 18 lat

Odpowiedź: Ojciec będzie dwa razy starszy od syna za 18 lat.

