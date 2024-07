Inwazyjne gatunki obce stanowią jedno z największych zagrożeń dla bioróżnorodności na całym świecie. Według danych rządowych, od XVII wieku przyczyniły się do wyginięcia niemal 40% gatunków zwierząt. Ich obecność w nowych ekosystemach prowadzi do zmian w strukturze lokalnej flory i fauny, co może mieć dalekosiężne skutki ekologiczne i ekonomiczne. Dlatego tak ważne jest ich zwalczanie.