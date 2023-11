Zgubny nawyk wieczorem. Rano obudzisz się ociężały i zmęczony

Spis treści: 01 Ile czasu przed snem jeść ostatni posiłek?

02 Apetyt późnym wieczorem — z czego wynika?

03 Czym grozi jedzenie późnym wieczorem?

04 Jedzenie późnym wieczorem a przyrost wagi

Ile czasu przed snem jeść ostatni posiłek?

Przez długi czas wśród najpopularniejszych rad w kontekście skutecznego odchudzania znajdowało się wskazywanie godziny osiemnastej jako idealnej pory na zjedzenie kolacji. Dziś już wiadomo, że ta sztywna granica wcale nie stanowi magicznego sposobu na utratę wagi.

O jakiej porze jeść kolację? Czas ostatniego posiłku należy dopasować do swojego trybu życia. Jeśli nie kładziemy się spać z kurami, zbyt wczesna kolacja może doprowadzać do dużego dyskomfortu, problemów z zaśnięciem i napadów głodu. Dlatego zaleca się spożywać kolację na dwie lub trzy godziny przed pójściem spać. Pozwoli to uzupełnić energię przed czasem nocnej regeneracji, a jednocześnie nie obciąży układu trawiennego (o ile, rzecz jasna, nie postawimy na ciężkostrawne, kaloryczne potrawy).

Apetyt późnym wieczorem — z czego wynika?

Po kolacji nadal czujesz się głodny? Często zdarza ci się jedzenie późnym wieczorem, które zamienia się w nawyk i trudno ci się go pozbyć? Przeanalizuj cały swój dzień. Okazuje się, że wzmożony apetyt w nocy może być wynikiem błędów żywieniowych, które kumulują się od rana.

Omijanie posiłków w pierwszej części dnia doprowadza do tego, że organizm domaga się uzupełnienia tych braków wieczorem.

Źle zbilansowana i mało urozmaicona dieta, która nie dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych lub jadłospis o zbyt niskiej kaloryczności, niedopasowany do trybu życia i aktywności to prosta droga do podjadania wieczorem.

Brak odpoczynku w ciągu dnia sprawia, że wyczerpane ciało dopiero wieczorem wchodzi w tryb relaksu. Jedzenie kojarzone z przyjemnością wydaje się wtedy idealnym uzupełnieniem chwili wytchnienia.

Przewlekły stres również może skutkować ochotą na jedzenie późnym wieczorem. Przekąsek nie należy utożsamiać także z nagrodą, która ma nam zrekompensować pracowity czy nerwowy dzień. Wtedy łatwo nie tylko o podjadanie, ale też dokonywanie kiepskich wyborów żywieniowych w postaci słonych i słodkich przekąsek oraz fast foodów.

Zdjęcie Nocne biesiadowanie sprzyja otyłości / 123RF/PICSEL

Czym grozi jedzenie późnym wieczorem?

Istnieje znacząca zależność między jedzeniem wieczorem a jakością snu. Pojawiają się problemy z zasypianiem, zaburzona zostaje również faza głębokiego snu. Po nocnej uczcie możemy więc obudzić się rano zmęczeni, co rzutuje na samopoczucie w ciągu całego dnia.

Dodatkowo objadanie się nocą niejednokrotnie skutkuje mdłościami, bólami brzucha i wzdęciami. Jedzenie przed snem może doprowadzać do zgagi i powstawania refluksu żołądkowo-przełykowego.

Jedzenie późnym wieczorem a przyrost wagi

Uczucie ociężałości po nocnej uczcie to jedno. Nawyk podjadania wieczorem (np. podczas oglądania filmów) w celu uzupełnienia braków energii rzutuje również na figurę. Wieczorem metabolizm zwalnia. Spożyte posiłki łatwiej zamieniają się w tkankę tłuszczową, która z czasem prowadzi do nadwagi i otyłości.

Uważać muszą nie tylko osoby, które na co dzień nie są zbyt aktywne fizycznie. Nawet jeśli w ciągu dnia skrupulatnie liczymy kalorie i znajdujemy czas na ćwiczenia, wieczorne podjadanie może szybko przekreślić wcześniejsze starania.

