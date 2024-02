Spis treści: 01 Zjedli obiad u Rydzyka. Takich cen się nie spodziewali

02 Tadeusz Rydzyk wzywa Polaków do wspólnej modlitwy Pieniądze dla fundacji o. Tadeusza Rydzyka. Umowa z PiS

Interwencja senatorska Brejzy. "300 tys. zł z KPRM dla imperium Rydzyka"

Ojciec Rydzyk o medialnych układach. "Niekatolickie, często niepolskie"

O. Rydzyk na Jasnej Górze: Zorganizowane deprawowanie idzie do Polski

Tadeusz Rydzyk w jednym z ostatnich wywiadów ogłosił, że przeszedł na emeryturę. W maju duchowny skończy 79 lat. Tadeusz Rydzyk zaczął od stworzenia Radia Maryja, ale dość szybko zaczął angażować się w inne projekty. Obecnie sieć powiązanych ze sobą instytucji i inicjatyw bywa określane mianem "imperium o. Rydzyka". Duchowny jest prezesem zarządu Fundacji Lux Veritatis.

Wspomniana fundacja otworzyła nowe bistro przy ul. Starotoruńskiej, znajdującej się na obrzeżach Torunia. Znajduje się nieopodal kampusu uczelni ojca Rydzyka i zbudowanego tu kościoła św. Jana Pawła II.

Reklama

Zobacz też: Ojciec Rydzyk znalazł sposób na falę rozwodów w Polsce. Tak chce leczyć małżeństwa

Zjedli obiad u Rydzyka. Takich cen się nie spodziewali

Zdjęcie Bistro w kompleksie o. Tadeusza Rydzyka / PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS/AGENCJA SE/East News / East News

Bar mleczy powstał przede wszystkim z myślą o pielgrzymach przybywających do kościoła, który został zbudowany przez fundację Rydzyka. Lokal postanowili odwiedzić dziennikarze "Super Expressu", którzy zamówili kilka posiłków, w tym fasolkę po bretońsku, naleśniki z mięsem czy flaki.

Nie była to ich pierwsza wizyta w tym miejscu. Jak czytamy w artykule, wcześniej odwiedzili bistro w Środę Popielcową. Próbowali zamówić kotlet schabowy, ale pani przyjmująca zamówienia poinformowała, że "w postny dzień oni mięsa nie serwują". Dziennikarze zamówili więc rybę i przyznali wprost: "to było niebo w gębie".

Po raz drugi wybrali się do lokalu 22 lutego. Jak przyznają: "smak dań żywcem przeniesionych z czasów PRL-u był ponadprzeciętny". Jak czytamy w "Super Expresie", byli pozytywnie zaskoczeni smakiem potraw. Ceny w bistro Rydzyka nie były zbyt wysokie. Dziennikarze, którzy odwiedzili bar mleczny, za kilka posiłków zapłacili 64 zł. Cena zupy pomidorowej to 10 zł, fasolki po bretońsku - 12 zł, z kolei flaki kosztują 18 zł.

Jeśli chcemy zjeść coś na słodko, za eklera zapłacimy 9 zł, za napoleonkę - 9 zł, a drożdżówkę - 5 zł. Jak czytamy w serwisie, posiłki serwowane pielgrzymom w bistro, każdego dnia je również ojciec Tadeusz Rydzyk.

Zobacz też: Rydzyk sprzedaje prezenty komunijne

Zdjęcie Wnętrze bistra o. Rydzyka / PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS/AGENCJA SE/East News / East News

Tadeusz Rydzyk wzywa Polaków do wspólnej modlitwy

Tadeusz Rydzyk urodził się 3 maja 1945 roku w Olkuszu. To polski duchowny, redemptorysta, nauczyciel akademicki. Jest założycielem i dyrektorem Radia Maryja i Telewizji Trwam, współzałożycielem i prezesem zarządu Fundacji Lux Veritatis. Rydzyk jest również założycielem i byłym już rektorem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

W ostatnim czasie o. Rydzyk zaprosił Polaków na modlitwę do Torunia. Zakonnik zaplanował 10 marca specjalną mszę w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Ogłosił, że będzie to "wielka modlitwa za Polskę". Po zakończeniu mszy zostanie z kolei odmówiona Litania Narodu Polskiego. Apel redemptorysty ukazał się na stronie Radia Maryja.

W rozmowie z "Naszym Dziennikiem" zakonnik poinformował, że przeszedł na emeryturę. - Jestem księdzem redemptorystą, zakonnikiem i nie mam żadnej pensji. Od niedawna pobieram emeryturę - wyznał założyciel Radia Maryja.

Zdjęcie Ojciec Tadeusz Rydzyk podczas 31. rocznicy powstania Radia Maryja w kościele św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity / Wojciech Stróżyk / Reporter

Przyznał też, że od 27 lat zbiera wycinki z gazet z "nieprawdziwymi informacjami na temat działalności rozgłośni i ma ich kilkadziesiąt tysięcy". Dodał, że "gdyby nie wiara, nie byłby w stanie wytrzymać tych wszystkich ataków".

Z postacią Rydzyka wiąże się wiele kontrowersji. Wiele z nich dotyczy jego poglądów, opinii czy kwestii wysokich dotacji od publicznych instytucji, które otrzymywał w latach 2015-2020 w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. We wspomnianym wywiadzie odniósł się też do zarzutów o wspieranie finansowe jego działalności przez poprzedni rząd. Stwierdził, że wszystkie wypowiedzi o rzekomych miliardach, które "PiS daje Rydzykowi", to kłamstwa.

- Powielany jest hejt, że "Rydzyk jeździ maybachami" i żyje jak miliarder - powiedział w rozmowie z "Naszym Dziennikiem".

Zobacz też: Rydzyk zebrał kilkadziesiąt tysięcy wycinków z gazet. Tłumaczy, po co

***