Spis treści: Feng shui a kanapa. Dlaczego to ma znaczenie? Jak nie ustawiać kanapy? Dlaczego taki układ sprzyja napięciu? Jak najlepiej ustawiać kanapę? Kanapa musi stać tyłem do drzwi - co w takim przypadku?

Feng shui a kanapa. Dlaczego to ma znaczenie?

Feng shui to zbiór zasad o sposobie życia w zgodzie z naturą. Liczy on ponad cztery tysiące lat i wywodzi się z Chin. Zgodnie z nimi elementy i sposób ich ustawienia w domu mają ogromny wpływ na przepływ energii. Niektóre rzeczy zapewniają harmonię i spokój, inne z kolei sprzyjają napięciu.

Co ważne, feng shui to nie jest styl aranżacyjny. Są to zasady, które można stosować w różnych wnętrzach bez względu na to, czy będą one urządzone w stylu skandynawskim, boho, glamour czy też innym. Jedna z istotnych rad dotyczy kanapy - większość z nas ustawia ten mebel, mając na uwadze rozplanowanie pomieszczenia i metraż. Często musi być on ustawiony naprzeciwko telewizora, który znajduje się w większości salonów. Poza tym kanapa powinna stać tak, aby zapewnić dojście do innych części wnętrza. Feng shui mówi o jeszcze jednej bardzo ważnej zasadzie, a dotyczy ona umiejscowienia względem drzwi.

Jak nie ustawiać kanapy?

Zgodnie z zasadami feng shui kanapa nie powinna być ustawiona tyłem do drzwi. Dotyczy to zarówno wejścia do pokoju, jak i kuchni oraz drzwi do domu bądź mieszkania. Jest to odradzane przede wszystkim z psychologicznego punktu widzenia - taki układ sprzyja napięciu.

Niemniej jednak w wielu salonach jest to także zdecydowanie mniej funkcjonalne rozwiązanie, często utrudnia przejście np. do stolika, szafy czy też innych stref. Oczywiście dużo zależy od metrażu pomieszczenia oraz długości sofy. Jednakże ustawianie jej tyłem do drzwi to nienajlepszy pomysł.

Ustawienie sofy tyłem do drzwi sprzyja napięciu - zasada ta dotyczy również wejść z salonu do kuchni. Mając taką możliwość, lepiej zrezygnować z takiego ustawienia quicklyfy 123RF/PICSEL

Dlaczego taki układ sprzyja napięciu?

Przede wszystkim ustawienie kanapy tyłem do drzwi podświadomie zwiększa stres. W takim układzie nie widzi się, kto wchodzi do pomieszczenia, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście ma to w głównej mierze oddziaływanie długofalowe i mnóstwo osób początkowo nie zdaje sobie z tego sprawy. Niemniej jednak wpływa to podświadomie na instynktowne reakcje. Można poczuć się "odsłoniętym", co uniemożliwia pełny relaks. Zgodnie z zasadami feng shui widok na drzwi jest bardzo ważny i determinuje tzw. pozycję dowodzenia (przejęcie kontroli). Tak więc ustawienie kanapy tyłem do wejścia blokuje przepływ naturalnej energii oraz sprzyja napięciu.

Ponadto osoby wchodzące do salonu mogą najzwyczajniej przestraszyć domownika siedzącego na kanapie, co również nie sprzyja odpoczynku. Poza tym w relacjach jest to problematyczne podczas rozmów. Osoba siedząca na kanapie często musi się odwracać, żeby zauważyć rozmówcę, a to nie sprzyja krótkotrwałym interakcjom. Nieco mniej istotną wadą tego rozwiązania jest estetyka, którą również warto mieć na uwadze. Niektóre kanapy nie są idealnie tapicerowane od tyłu (lub nie są w ogóle). Postawienie takiego mebla w "wolnej przestrzeni" może negatywnie wpłynąć na wygląd salonu.

Jak najlepiej ustawiać kanapę?

W przypadku małych i średnich salonów świetną opcją jest ustawienie kanapy przy ścianie, ewentualnie przy oknie - można również rozważyć ustawienie przy drzwiach tarasowych (szczególnie jeśli kanapa ma kształt litery L). Mebel najlepiej ustawić bokiem do drzwi. Ustawienie bezpośrednio naprzeciwko nie jest wskazane, gdyż może to powodować podświadome "zerkanie na nie". W dużych salonach śmiało można ustawić sofę pośrodku - niekoniecznie musi ona opierać się o ścianę.

Jeśli salon jest połączony z kuchnią (nie oddziela go ściana ani drzwi), kanapa może pełnić funkcję rozdzielenia tych przestrzeni. Chociaż lepiej, aby za nią stała przynajmniej szafka, która wzmocni ten efekt. Ważne, aby sofa wyznaczała strefy wypoczynkowe, ustawiając ją naprzeciwko telewizora, warto zachować zalecane odstępy (ok. 4 cm na każdy cal ekranu). Poza tym nie powinno się jej stawiać bezpośrednio przy kaloryferach.

Kanapę najlepiej ustawić pod ścianą zarahmad 123RF/PICSEL

Kanapa musi stać tyłem do drzwi - co w takim przypadku?

Nie wszystkie zasady da się wprowadzić w aranżacji wnętrz, czasami układ pomieszczenia najzwyczajniej na to nie pozwala. Co w takiej sytuacji? Jeśli kanapa musi stać tyłem do drzwi, warto zastosować kilka trików, które pozwolą na zmniejszenie napięcia.

Najłatwiejszą opcją jest lustro - odpowiednio dopasowane do stylu będzie świetnym dodatkiem, a dobrze umieszczone będzie odbijało wejście, co zmniejszy nieco napięcie. Poza tym warto sprawdzić, czy kanapę można ustawić w pozycji diagonalnej (ukośnej), tak aby przynajmniej kątem oka widzieć drzwi.

Kobieta.interia.pl to miejsce pełne pomysłów, emocji i sprawdzonych porad. Zostań z nami na dłużej i odkryj, co może cię zainspirować już dziś.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 166: Karolina Karolczak INTERIA.PL