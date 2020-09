Złote lotosy, czyli mroczna historia małych stóp

"Piękność wymaga cierpienia; każda para zabandażowanych stóp kosztuje wannę łez" - za tym przysłowiem kryje się wstrząsająca prawda. Fascynacja Chińczyków małymi stopami skazała miliard kobiet na łamanie kości, jątrzące się rany i deformacje okupione niewyobrażalnym cierpieniem, a także brakiem możliwości samodzielnego poruszania się. Ideałem były stopy o długości siedmiu centymetrów, ale tylko nielicznym udało się go osiągnąć.

Zdjęcie Ideałem były "złote lotosy", czyli stopy o długości około siedmiu centymetrów /BERBAR HALIM/SIPA /East News

Choć małe i kształtne kobiece stopy są przez wielu mężczyzn uważane za pociągające, to zdeformowane, nienaturalnie wąskie, wysoko wypiętrzone i spiczasto zakończone stopy Chinek, które poddano bolesnej procedurze, trudno uznać za seksowne. Jednak przez niemal całe tysiąclecie to właśnie one wzbudzały pożądanie i były obiektem erotycznych fantazji Chińczyków. Najkrótsze nazywano "złotymi lotosami", pisano do nich ody i układano rapsodie - niemal cały kraj oszalał na ich punkcie.

Taniec, który zapoczątkował cierpienie miliarda kobiet

Tradycję krępowania dziewczynkom stóp zapoczątkowała w X wieku Yao Ning, piękna konkubina cesarza Li Houzhu z południowej dynastii Tang. A wszystko to za sprawą hipnotyzującego tańca, który wykonała przed swoim władcą i jego gośćmi na specjalnie przygotowanej platformie, kształtem przypominającej kwiat lotosu. Konstrukcja miała prawie dwa metry wysokości, wykonana została ze złota i pokryta nefrytem oraz drogimi kamieniami. W czasie tańca Yao Ning miała stopy ciasno owinięte jedwabiem, dzięki czemu wyglądały na drobniejsze i stały się najważniejszym elementem przedstawienia.

Spektakl olśnił cesarza, a konkubina została jego ulubienicą. W rezultacie inne kobiety w haremie, zazdrosne o jego względy, zaczęły krępować sobie stopy. Poruszenie wśród męskiej widowni nie umknęło też uwadze kobiet z arystokratycznych rodów. Szybko uświadomiły sobie, że niewielkie stopy mogą stać się kluczem do dostatniego życia i gotowe były w tym celu przejść przez prawdziwe tortury.

Zdjęcie Chęć przypodobania się mężczyznom skazała chińskie kobiety na ogrom cierpienia / China Photos / Stringer / Getty Images

Służące ciasno bandażowały stopy swoich pań, doprowadzając do ich zwyrodnienia i deformacji. Ból był tak trudny do zniesienia, że wiele kobiet popadało w obłęd lub depresję. Niestety moda szybko rozprzestrzeniła się poza dwór cesarski. I tak oto rozpoczęło się cierpienie miliarda chińskich kobiet. Pod koniec XIX wieku, w zależności od prowincji, od 50 do 80 proc. kobiet w Chinach nie mogło bez bólu przejść kilku kroków.

Zdjęcie Aby stopa zmieściła się do malutkiego bucika, musiała zostać mocno zdeformowana / FRANCOISE SYLVIE/SIPA / East News

Uwierzono, że im mniejsza stopa, tym większa atrakcyjność kobiety, a idealna powinna mieć siedem centymetrów. Pożądany rozmiar udawało się uzyskiwać niezwykle rzadko - najczęściej stopy miały około 13 cm długości. Posiadanie żony oraz kilku konkubin o malutkich stopach było wyznacznikiem wysokiej pozycji społecznej mężczyzny. Nie każdy mógł sobie pozwolić na ich utrzymanie - wszak każda kobieta pozbawiona możliwości chodzenia, a ty samym wykonywania wielu innych czynności, potrzebowała służących do pomocy. Stawała się tym samym bardzo kosztowną ozdobą.

Barbarzyński proceder

Deformowanie stóp dziewczynkom należało do obowiązków rodziców. Przez wiele lat w Chinach popularne było przysłowie: "Jeśli dbasz o syna, nie pobłażaj mu w nauce, a jeśli dbasz o córkę, nie pobłażaj jej ze stopami". Bolesny proces zaczynał się między trzecim a ósmym rokiem życia dziewczynki, a pierwsze zabandażowanie stóp wiązało się z uroczystym rytuałem.

Wszystko zaczynało się od wizyty wróża, który na podstawie daty urodzenia dziewczynki wyznaczał datę pierwszej krępacji. Zaraz po tym dostawała ona zadanie: musiała przygotować buty na każdy etap deformowania swoich stóp. Również matka szyła buty pokryte najdroższym jedwabiem i kamieniami, ale nie dla swojej córki. Drogocenne obuwie należało złożyć na ołtarzu bogini małych stóp - Guanyin. Tylko najpiękniejsze buciki mogły ją zadowolić i powstrzymać przed zniweczeniem całego rytuału.

Zanim dziewczynę poddawano zabiegowi krępowania stóp, serwowano jej posiłki, które miały na celu zmiękczenie kości. Jej stopy moczono w ciepłej wodzie z dodatkiem tłuczonych migdałów, korzenia morwy i moczu, a później masowano.

Zdjęcie W wyniku deformacji, uszkodzeń kości, mięśni i wiązadeł wiele kobiet nie było w stanie samodzielnie się poruszać / China Photos / Stringer / Getty Images

Matka obcinała dziewczynce paznokcie, po czym podwijała pod stopę cztery małe palce tak, by znalazły się jak najbliżej odgiętej w dół pięty. Kolejnym krokiem było ciasne bandażowanie - najlepiej mokrym bandażem, który w trakcie schnięcia kurczył się i ściskał stopę jeszcze mocniej. Duży palec zostawiano nieskrępowany, żeby dziewczynka, a później kobieta, mogła utrzymać równowagę. Następnie bandaż zszywano. Często nigdy go nie zdejmowano i zrastał się ze skórą.

Następnym etapem było wypchnięcie pięty w kierunku palców w ten sposób, żeby doszło do złamania kości śródstopia. W tym celu zabieg krępowania powtarzano co cztery dni, coraz ciaśniej wiążąc nowy bandaż i zakładając coraz mniejsze buty. W tym czasie dziewczynka musiała jak najwięcej spacerować, aby mieć pewność, że każda kosteczka w jej stopie się połamała. To warunek otrzymania elastycznej stopy, z której będzie można uformować upragniony kwiat lotosu. Jeśli to nie wystarczyło, matka przywiązywała pod palcami małe, ostre kamienie, na których chodzenie było torturą, ale gwarantowało, że kość na pewno pęknie.

Procedura trwała około dwóch lat i pod jej koniec panna powinna zmieścić się do najmniejszych z przygotowanych przez siebie bucików. Krępowanie stóp przysparzało dziewczynkom niewyobrażalnego cierpienia. Szacuje się, że co najmniej dziesięć procent z nich umierało w wyniku tej strasznej tradycji. Na skutek licznych złamań, często otwartych, powstawały jątrzące się rany, które niekiedy doprowadzały do poważnych zakażeń i powikłań. Podwinięte palce wrastały w ciało, a paznokcie odpadały. Smród gnijącego mięsa kamuflowano pachnidłami. Po około dwóch latach stopy martwiały, ból słabł i stawał się bardziej znośny, ale bandażowanie nadal było konieczne.