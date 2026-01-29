Spis treści: Zmiany w oznaczeniach warzyw i owoców. Oto co zmieni się w lutym Nowe etykiety na produktach spożywczych. Zwróć na nie uwagę będąc na zakupach Kiedy dokładnie wejdą w życie nowe przepisy w sklepach spożywczych?

Unia Europejska wprowadza systematyczne zmiany dotyczące sprzedaży żywności. Podjęto już działania mające na celu ograniczania plastiku w środowisku. Zakazano m.in. pakowania niektórych owoców i warzyw w plastik, a z wielu znikają naklejki. Za chwilę czeka nas kolejna nowość, a mianowicie zostaną wprowadzone etykiety, które informować będę o pochodzeniu niektórych artykułów. Zmiany rozpoczną się już 17 lutego.

Zmiany w oznaczeniach warzyw i owoców. Oto co zmieni się w lutym

Jak podaje resort rolnictwa zmiany w sklepach spożywczych mają na celu wprowadzenie większej przejrzystości i wskazania klientom jasnych, czytelnych informacji. Nie trzeba będzie już szukać drobnego druku na opakowaniu, by dowiedzieć się skąd pochodzą owoce czy warzywa.

Ponadto wdrożone mają zostać zmiany dotyczące podawania składu i etykietowania przetworów i soków owocowych. Na jakich jeszcze produktach zmienią się oznaczenia?

Nowe etykiety na produktach spożywczych. Zwróć na nie uwagę będąc na zakupach

Nowe unijne wytyczne wprowadzą obowiązek stosowania symboli graficznych na niektórych produktach, jakimi będą np. flagi państw. Nowe oznaczenia będą dotyczyć przede wszystkim:

świeżych warzyw i owoców sprzedawanych luzem, na wagę,

miodów pszczelich,

soków owocowych i nektarów - w ich przypadku wprowadzona zostanie nowa kategoria soków o zawartości cukru obniżonej o co najmniej 30 proc., a także dobrowolnej informacji od producentów, że produkt zawiera jedynie naturalnie występujące cukry,

dżemów, powideł, konfitur, marmolad - minimalna wymagana ilość owoców niezbędną do ich produkcji została znacznie zwiększona, a nazwę "marmolada" zarezerwowano wyłącznie dla przetworów z cytrusów.

Na skrzynkach z owocami i warzywami będą pojawiały się flagi, aby klienci wiedzieli skąd pochodzą Wojtek Laski East News

Kiedy dokładnie wejdą w życie nowe przepisy w sklepach spożywczych?

Aby handlowcy i producenci mieli odpowiednio dużo czasu na przygotowanie, wdrażanie zmian podzielono na dwa etapy. Pierwszy termin to 17 lutego 2026 roku - wówczas przy skrzynkach z warzywami i owocami mają pojawić się wyraźne oznaczenia w postaci flag.

Drugi etap nastąpi z kolei nieco później, a mianowicie 14 czerwca 2026 roku. Wówczas zaczną obowiązywać restrykcyjne wymogi dotyczące miodów, soków i dżemów. Towary ze starymi etykietami będą natomiast wciąż sprzedawane, aż do wyczerpania zapasów.

