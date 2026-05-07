Zmiany w gminie Skrzyszów. Bez specjalnej karty PSZOK nie przyjmie odpadów

Karolina Woźniak

Oddawanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie powinno być problematyczne dla mieszkańców danej gminy. W rzeczywistości nie brakuje sytuacji, gdy skorzystanie z PSZOK jest mocno utrudnione, a niekiedy wręcz niemożliwe.

Co powinno trafić do PSZOK?

Coraz więcej problemów z oddawaniem odpadów do PSZOK?

Od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Selektywna zbiórka odpadów tekstylnych i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie można oddać wspomniane odpady.

Niedawno informowaliśmy, że wadowicki Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie przyjmuje wszystkich odpadów niebezpiecznych dla środowiska, w tym m.in. zużytych olejów silnikowych pochodzących z samochodów, motocykli czy kosiarek.

Małgorzata Targosz-Storch, kierownik Wydziału Promocji Gminy tłumaczyła, że firma z którą miasto ma podpisaną umowę, nie zajmuje się odbiorem m.in. zużytych olejów silnikowych z pojazdów. Ponadto takich odpadów nie można również oddać bezpośrednio na wysypisku.

Najbliższy punkt, w którym mieszkańcy mogą legalnie przekazać tego typu odpady, znajduje się ok. 50 kilometrów od Wadowic, czyli w Krakowie.

Z kolei mieszkańców Swarzędza spotkała jeszcze bardziej przykra niespodzianka. Urząd Miasta i Gminy Swarzędz w specjalnym komunikacie poinformował ich, że PSZOK w pobliskich Rabowicach, wstrzymał przyjmowanie tekstyliów z uwagi na wyczerpanie rocznego limitu.

Władze gminy wskazują, że wobec wyczerpania limitu w PSZOK, możliwe jest wystawienie odpadów z tekstyliów i odzieży razem z odpadami wystawkowymi, w terminie określonym w harmonogramie. Warunkiem odbioru jest umieszczenie odpadów w worku umożliwiającym ich łatwą identyfikację oraz czytelne oznaczenie go napisem "odzież i tekstylia".

Gminy mają ustawowy obowiązek segregacji odpadów tekstylnych i odzieży

Od maja zmiana zasad przekazywania odpadów do PSZOK

Mieszkańcy gminy Skrzyszów w Małopolsce od początku maja br. muszą dostosować się do nowych regulacji, jeśli nadal chcą skorzystać z pobliskiego PSZOK-u.

Otóż od 1 maja br. zmieniły się zasady przekazywania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pogórskiej Woli. Odpady są odbierane wyłącznie po zeskanowaniu karty, którą mieszkańcy otrzymali z Urzędu Gminy. Brak karty uniemożliwia odbiór odpadów w PSZOK.

W komunikacie wskazano, że w celu weryfikacji, mieszkaniec będzie musiał posiadać kartę otrzymaną z Urzędu Gminy i dokument tożsamości. W przypadku jeśli mieszkaniec wynajmie kierowcę do transportu odpadów na PSZOK, a sam z kartą nie będzie mógł przyjechać, możliwe jest przekazanie kierowcy karty i wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy.

Wprowadzenie kart było konieczne, aby wyeliminować przyjmowanie odpadów pochodzących spoza terenu gminy lub dostarczanych przez nieuprawnione osoby - argumentują lokalne władze.

