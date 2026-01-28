Spis treści: Zmiany w sanatoriach. Co czeka kuracjuszy? Krytyczna ocena zmian w sanatoriach. Przedstawiciele liczą na rozwiązanie Wybierasz się do sanatorium? O tym musisz pamiętać

Zmiany w sanatoriach. Co czeka kuracjuszy?

Do końca roku wszystkie ośrodki uzdrowiskowe mające podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia będą musiały wdrożyć zmiany, które umożliwią im realizowanie świadczeń z zakresu wszystkich kierunków leczenia zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Wskutek zarządzenia z listopada ubiegłego roku, sanatoria dostały dodatkowy czas na rozszerzenie oferty - należy bowiem zaznaczyć, że cały proces jest dość czasochłonny. Mowa tu o zakupie niezbędnego sprzętu, rozbudowie części zabiegowych czy zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry.

Co ważne - jeśli sanatoria nie zdążą się przygotować do nadchodzących zmian, to wówczas istnieje ryzyko wystąpienia problemów z utrzymaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Krytyczna ocena zmian w sanatoriach. Przedstawiciele liczą na rozwiązanie

Niektórzy przedstawiciele branży uzdrowiskowej krytycznie oceniają nadchodzące zmiany. W rozmowie z TOK FM prezes Uzdrowiska Ciechocinek S.A Marcin Zajączkowski mówi: "Oprócz takiej suchej informacji o tym, że dokument został wyłożony do konsultacji, nikt z Narodowego Funduszu Zdrowia się nie pokwapił, żeby zapytać branży, co myśli na temat wprowadzenia tej zmiany".

Według jego oceny, reforma została przygotowana bez wnikliwej analizy: "Mam wrażenie, że zmiana została wprowadzona po prostu zza biurka, bez wnikliwej analizy tego, co się dzieje rzeczywiście w branży uzdrowiskowej". Rozmówca TOK FM zapowiada również spotkanie, które może przynieść optymalne rozwiązanie: "Zaraz po feriach, które się niedługo rozpoczynają w naszym województwie, mamy spotkanie z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego, żeby wypracować stanowisko, które będzie optymalne".

Wybierasz się do sanatorium? O tym musisz pamiętać

Wskutek wspomnianego odroczenia, zmiany w sanatoriach nastąpią dopiero od przyszłego roku. Oznacza to, że dotychczasowe zasady kierowania na leczenie do tego czasu pozostają w niezmienionej formie. Niektóre zabiegi (zwłaszcza te związane z mniej wymagającymi kierunkami leczenia) mogą nie być jeszcze dostępne w poszczególnych ośrodkach uzdrowiskowych - ich realizacja może być czasowo ograniczona lub wstrzymana.

Jak radzą niektórzy eksperci - osoby wybierający się do sanatorium powinny wcześniej zadzwonić do danej placówki w celu upewnienia się, co do realizacji przewidzianych świadczeń. Może się zdarzyć, że część z nich okaże się niedostępna.

