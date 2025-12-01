Spis treści: Świąteczne menu u Magdy Gessler Ile kosztują świąteczne dania u Magdy Gessler? Ceny zwalają z nóg

Świąteczne menu u Magdy Gessler

Tygodnie poprzedzające Boże Narodzenie to prawdziwy rollercoaster w branży gastronomicznej. Niekończące się zamówienia, liczne spotkania opłatkowe i wymagający klienci to tylko namiastka tego, z czym muszą zmagać się pracownicy popularnych lokali w dużych miastach. Do tych wyjątkowo obleganych w okresie przedświątecznym należą oczywiście miejsca, których właścicielką jest jedna z najbardziej znanych w Polsce restauratorek - Maga Gessler. Królowa polskiej gastronomi może pochwalić się już kilkunastoma, wśród których najpopularniejszym ze względu na lokalizację jest lokal " U Fukiera" w Warszawie. Z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, przedstawiono już szczegółowe menu na grudzień, wraz z cenami. Jak się okazuje, za większość typowych potraw wigilijnych klienci będą musieli zapłacić więcej, niż w zeszłym roku? Jakie to konkretnie kwoty?

Ci, którzy chcą zamówić świąteczne potrawy u Gessler, muszą się liczyć z niemałym wydatkiem 123RF/PICSEL

Ile kosztują świąteczne dania u Magdy Gessler? Ceny zwalają z nóg

W warszawskiej restauracji "U Fukiera" prowadzonej przez Magdę Gessler, oferta bożonarodzeniowa prezentuje się podobnie jak w ubiegłych latach. Dostępne są tradycyjne, polskie potrawy wigilijne jak m.in. uszka, barszcz czerwony, zupa grzybowa, pierogi i typowo świąteczne wypieki. Niektóre posiłki można odebrać tylko osobiście w Warszawie, jednak są też pozycje, które przedstawiciele restauracji wysyłają do klientów na terenie całej Polski. Jeśli komuś wydawało się, że ubiegłoroczne ceny u Gessler były przesadą, aktualne mogą wprawić w osłupienie. Jak dokładnie wygląda menu? Oto przykładowe ceny:

•Pierogi z kapustą i borowikami 5 szt. - 53 zł (2 zł więcej niż przed rokiem)

•Sos tatarski z grzybami 200 g - 39 zł

•Barszcz czerwony na zakwasie 900 ml - 69 zł (wzrost ceny o 2 zł).

•Sałatka jarzynowa z grzybkami marynowanymi 300 g - 44 zł (i 1 zł więcej)

•Uszka z borowikami 10 szt. - 73 zł (wzrost ceny o 3 zł)

•Pstrąg faszerowany koprem 1 szt. - 90 zł.

•Ryba po grecku 200 g - 49 zł.

•Kompot z suszu 900 ml - 57 zł.

•Zupa grzybowa 900 ml - 85 zł.

•Tort makowy z pomarańczami 3,5 kg - 475 zł

•Piernik staropolski z powidłami śliwkowymi 1 kg - 95 zł (o 5 zł więcej niż rok temu)

•Sernik prawdziwie krakowski 1 kg - 97 zł.

Z powyższego zestawienia wychodzi, że jedno uszko do barszczu w restauracji "U Fukiera" kosztuje 7,30 zł, a za jednego pieroga trzeba zapłacić 10 zł i 60 gr. Mimo iż ceny te zdaniem wielu są dość wygórowane, na świąteczne przysmaki sygnowane przez Magdę Gessler chętnych nie brakuje. Jak zaznaczyła w przeszłości w jednym z wywiadów jej córka - Lara, na ceny w lokalach u restauratorki ma wpływ nie tylko znane nazwisko, ale przede wszystkim trud i wysiłek włożony w wieloletnią pracę nad marką.

